Lennokit iskivät taas: Moskovassa liekehtii videolla

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on vahvistanut kaksi uutta kaupunkiin kohdistettua lennokki-iskua.

Iskut tehtiin varhain aamuyöllä. Hän väittää Telegramissa, että ilmapuolustus pudotti toisen Kalugan alueella Moskovasta kaakkoon ja toisen kaupungin keskisen kehätien yläpuolella.

Silminnäkijähavaintojen mukaan Domodedovon lentokentän lähellä syttyi kuitenkin aamuyöllä suuri tulipalo. Ukrainska Pravda kertoo RIA Novostiin viitaten, että Moskovan Domodedovon ja Vnukovon lentoasemien ilmatilat suljettiin yöllä, kun taivaalla havaittiin tunnistamattomia esineitä.

Asiasta kertoo X:ssä uutissivusto Meduzan Kevin Rothrock, joka jakoi julkaisussaan videon palosta.

Moskovaan on viime päivinä isketty laajamittaisesti lennokeilla. Sobjanin kertoi Moskovaa kohti lentäneistä lennokeista myös eilen 9. elokuuta. Myös sunnuntaina 6. elokuuta raportoitiin samaa.

Yhteen pilvenpiirtäjään puolestaan iskettiin Moskovan liikekeskuksessa niin 30. heinäkuuta kuin 1. elokuutakin.

About six miles from Domodedovo airport, quite the fire has broken out after reported explosions… https://t.co/OeaTNUpP7g pic.twitter.com/qnK0BULrpi

