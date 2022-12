Lennokin väitetään räjäyttävän videolla öljyvaraston 170 kilometriä Venäjän rajan sisällä

Ukrainan kerrotaan tehneen lennokki-iskun öljyvarastolle Venäjän Orjolissa. Alueen kuvernööri Andrei Klitshkov on vahvistanut asian Telegamissa.

Sosiaalisessa mediassa kiertää alla näkyvä video, jossa väitetysti näkyy, kuinka lennokki pudottaa kranaatteja öljysäiliöihin.

Isku tapahtui marraskuussa. King’s Collegen sotilasiantuntija ja FPRI-ajatushautomon vanhempi tutija Rob Lee on nyt jakanut Twitterissä videon lennokista.

Iskun aiheuttamista tuhoista kerrottiin myös Venäjän valtiollisessa mediassa. Uutislähetyksessä näytettiin tuhoutuneita öljysäiliöitä.

Ukraina on tehnyt viime aikoina lennokki-iskuja yhä syvemmälle Venäjän alueelle. Joulukuun alussa ukrainalaiset iskivät Engelsin ja Kurskin lentotukikohtiin Länsi-Venäjällä.

Venäläisten on uutisoitu lisänneen ilmapuolustusta Ukrainan rajalla. Venäjän lentotukikohtien lähellä on myös havaittu poikkeuksellista GPS-häirintää jopa Norjan ja Suomen raja-alueella asti.

Video of that UAV strike from last month. 2/https://t.co/W0EeczNUhG pic.twitter.com/Kqt6jaEcRg

— Rob Lee (@RALee85) December 23, 2022