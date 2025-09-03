Lemmikkien terveysmenot yllättävät yhä useamman

LähiTapiolan mukaan kaikkiaan kaksi kolmasosaa lemmikinomistajista on yllättynyt jostain lemmikkiin liittyvästä kustannuksesta. Samaan aikaan kun eläinlääkärikustannukset ovat nousseet, lemmikinomistajien käsitykset lemmikkien terveydenhuoltoon tarvittavasta summasta ovat jakautuneet.

Jopa yli puolet (52 %) lemmikinomistajista kertoo eläinlääkäripalvelujen kustannusten yllättäneen lemmikin omistamisessa, selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselystä. Kaikkiaan kaksi kolmasosaa (64 %) lemmikinomistajista on yllättänyt jostain lemmikkiin liittyvästä kustannuksesta.

Toisiksi yleisin (20 %) yllättänyt kustannus on lääkkeiden kulut. Vakuutuksen kustannukset olivat yllättäneet 15 prosenttia lemmikinomistajista ja ruoka 14 prosenttia.

Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan eläinlääkäri- ja muihin lemmikkipalveluihin käytetty kulutusmeno on kaksinkertaistunut viimeisen noin kymmenen vuoden aikana. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen mukaan pieneläinlääkäripalvelujen hinnat ovat nousseet selvästi yleistä kuluttajahintojen nousua enemmän.

Eläinlääkärikustannusten nousu näkyy suoraan myös eläinvakuutuksista maksetuissa korvauksissa, sanoo LähiTapiolan korvausasiantuntija Anu Kostamo.

– Esimerkiksi lemmikin korvatulehduksesta aiheutuneita tutkimus- ja hoitokuluja korvattiin LähiTapiolan eläinvakuutuksen vahinkotietojen mukaan viime vuonna keskimäärin jo lähemmäs 200 euroa per tapaus, mikä oli noin 25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

– Kustannukset ymmärrettävästi haastavat monen lemmikinomistajan arkea ja voivat aiheuttaa suurta stressiä, jos hoitomahdollisuuksia täytyy miettiä aiheutuvien kustannusten perusteella, Kostamo jatkaa.

Lemmikinomistaja voi ennaltaehkäistä lemmikkinsä eläinlääkäritarpeita vain rajallisesti. Yksi herkästi eläinlääkärimenoihin vaikuttava ennaltaehkäisykeino on lemmikin hampaista huolehtiminen. Hammasongelmat voivat olla lemmikille kivuliaita ja johtaa suuriin, kalliisiin operaatioihin, joita vakuutus ei välttämättä kata.

– Toisaalta myös korvatulehdusten kaltaisista lievistä vaivoista voi kertyä suuria menoja, jos niitä osuu kohdalle useampia. Eläinlääkärien hinnoissa voi olla merkittäviä eroja eri palveluntarjoajien välillä, joten niitä kannattaa vertailla, Kostamo sanoo.

Myös etäeläinlääkäripalvelujen hyödyntäminen aina, kun tilanne sallii, voi säästää rahaa tuntuvasti.

Kostamon mukaan syksyllä ajankohtainen ongelma on kennelyskä, jonka riskiä voi pienentää ennaltaehkäisevästi rokottamalla koira.

– Tauti leviää herkemmin kosteassa ja viileässä säässä etenkin paikoissa, joissa koiria on paljon, kuten koiraharrastuksissa, näyttelyissä ja koirapuistoissa. Pahimmillaan kennelyskä voi johtaa vakaviin komplikaatioihin, kuten keuhkokuumeeseen. Kennelyskärokotukset ovat tarpeen etenkin nuorilla ja perussairailla koirilla, jotka ovat runsaasti tekemisissä muiden koirien kanssa.

Käsityksissä lemmikin terveydenhuoltoon tarvittavasta summasta isoja eroja

Samaan aikaan kun eläinlääkärikustannukset ovat nousseet, lemmikinomistajien käsitykset summasta, joka lemmikin terveydenhuoltoon on hyvä varata vuodessa, ovat jakautuneet entistä enemmän.

Syyskuun 2019 Arjen katsaus -kyselyssä 51 prosenttia lemmikinomistajista arvioi sopivaksi summaksi 251–500 euroa, kun tuoreessa kyselyssä osuus oli vain 36 prosenttia.

Sen sijaan sekä 101–250:tä euroa että yli 1 000:ta euroa sopivana summana pitävien osuus on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2019 vastausten keskiarvo oli noin 500 euroa, uudessa kyselyssä noin 530 euroa.

LähiTapiolan eläinvakuutuksen kehityspäällikkö Tiina Ala-Outinen toteaa, että monilla rahat ovat yleisesti tiukilla, ja se heijastunee myös tähän.

– Toisaalta kustannusten nousu jakaa lemmikinomistajia entistä jyrkemmin paitsi oman rahatilanteen myös sen mukaan, kuinka paljon oma lemmikki tarvitsee terveyspalveluja. Jos esimerkiksi omalla koiralla on jatkuvaa hoitoa tai lääkitystä vaativia perussairauksia, käsitys terveydenhuoltoon vuodessa tarvittavasta summasta on väistämättä verrattain suuri, hän sanoo.

Vakuutus tuo lemmikinomistajalle taloudellista turvaa, sillä sen avulla esimerkiksi koiran terveysmenoihin on mahdollista budjetoida ennalta tietty summa.

– Vakuutus kannattaa ottaa heti, kun koiranpentu tulee taloon. Iän myötä tulee usein vaivoja ja sairauksia, ja koiran ikä vaikuttaa vakuutuksen hintaan. Alle neljän kuukauden ikäiselle pennulle saa laajimman turvan, joka kattaa myös vakuutuksen voimassaolon aikana kehittyneet kasvuhäiriöt, Ala-Outinen sanoo.

Tuoreeseen kyselyyn vastasi yhteensä 1 100 henkilöä 4.–11.4.2025 välisenä aikana. Lemmikkejä koskeviin kysymyksiin vastasivat ne 428 vastaajaa, jotka omistivat lemmikin. Vastaajat edustavat Manner-Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,0 prosenttiyksikköä koko aineiston tasolla.

Syksyn 2019 kyselyyn vastasi 1 034 henkilöä 19.–26.9.2019 välisenä aikana. Lemmikkien kustannuksiin liittyvään kysymykseen vastasivat ne 268 vastaajaa, joilla on kissa, koira tai hevonen lemmikkinä. Tutkimukseen vastanneet edustavat Manner-Suomen 15–74-vuotiasta väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä koko aineiston tasolla.