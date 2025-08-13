Verkkouutiset

Järvisydän Rantasalmella. WIKIMEDIA COMMONS/VALSKET, CC-BY-SA-4.0

Suosittu kylpylä suljettiin legionellan takia – miten ongelmat aiotaan estää jatkossa?

  • Julkaistu 13.08.2025 | 17:53
  • Päivitetty 13.08.2025 | 17:53
  • Matkailu
Toimitusjohtajan mukaan tapauksesta on otettu opiksi.
Rantasalmella sijaitseva kylpylähotelli Järvisydän alkaa seurata vedenlaatuaan reaaliaikaisesti. Kylpylä kertoo asiasta tiedotteessa.

Suosittu Järvisydän-kylpylähotelli suljettiin aiemmin elokuussa viranomaisten määräyksestä. Syynä oli veden laadun raja-arvojen ylittyminen. Kyse oli legionellabakteerista.

Järvisydämen toimitusjohtaja Markus Heiskanen vakuuttaa tiedotteessa, että kylpylähotelli on korjannut prosessit ja ottanut tapahtuneesta opiksi.

– Virheemme oli, että emme reagoineet riittävän mittavin keinoin heinäkuussa, jolloin ensimmäiset varoitusmerkit vedenlaadun mahdollisesta heikkenemisestä myös allasvedessä olivat tiedossa, Heiskanen pohtii tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan kylpylässä otetaan käyttöön valvontajärjestelmä, jotta vastaavaa ei pääsisi enää tapahtumaan. Valvonnassa käytetään apuna tekoälypohjaista järjestelmää, jonka vesianturit tarkkailevat keskeytymättä tuloveden, allasveden ja järviveden laatua.  Myös viralliset tutkimustulokset veden laadusta ovat tiedotteen mukaan asiakkaiden nähtävillä.

Lisäksi Järvisydän kertoo ottavansa käyttöön uuden automaattisen veden kierto- ja raikastusjärjestelmän, joka estää veden seisomisen putkistoissa kylpylän ollessa yöllä suljettuna. Se ehkäisee bakteerikasvustojen syntyä ja ylläpitää jatkuvasti veden korkeaa laatua

Toimitusjohtajan arvion mukaan kylpylä voidaan avata 26. elokuuta, jos virallinen näytteidenotto- ja analysointiaikataulu mahdollistaa sen. Vaikka kylpylä on edelleen suljettuna, Järvisydämen muut palvelut ovat auki.

Verkkouutiset
