Lauri Markkanen armeijaan – Naton ex-komentaja: Venäjä-myytti on kuollut

Suomen koripallotähti Lauri Markkanen ilmoitti tällä viikolla suorittavansa varusmiespalveluksensa kesän aikana.

Tänä vuonna NBA-koripalloliigan tähdistöotteluun valittu Markkanen kertoi asiasta amerikkalaiselle urheilukanava ESPN:lle. Hän toteaa tuntevansa asiasta ylpeyttä.

– Se on pakollista. Meidän täytyy suorittaa se, mutta samaan aikaan tunnemme siitä ylpeyttä. Mielestäni palveluksen suorittaminen asettaa esimerkin. Uskon pystyväni hoitamaan asian ilman, että sillä olisi vaikutusta ensi kauteen valmistautumiseen, Markkanen pohtii.

Markkasen päätös on herättänyt huomiota kansainvälisesti. Ruotsalainen turvallisuuspolitiikan tutkija Elisabeth Braw vertasi ilmoitusta perjantaina Venäjän urheilutähtiin.

– En keksi yhtäkään venäläistä NHL-pelaajaa, joka olisi palannut kotiin asepalvelukseen, Braw kirjoitti.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges. Hän viittaa Braw’n twiittiin Markkasesta todetessaan, ettei aiempi harhaluulo Venäjästä pidä paikkaansa.

– Myytti Venäjän kestävyydestä, halukkuudesta kestää kärsimystä ja sitoutumisesta Ukrainaan erityisenä venäläisenä alueena on kuollut, Hodges kirjoittaa.

The myth of Russian endurance and willingness to endure suffering and commitment to Ukraine as special Russian land is dead. https://t.co/hjsiOzhSmF

— Ben Hodges (@general_ben) April 7, 2023