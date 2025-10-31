Laukaiseeko USA ydinaseen avaruuteen, koska muutkin muka testaavat?

Ennen tapaamistaan ​​Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Etelä-Koreassa kirjoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sosiaalisen median palvelussaan, että määrää sotaministeriön eli entisen puolustusministeriön aloittamaan Yhdysvaltojen ydinaseiden testaamisen välittömästi. Syyksi Trump sanoi muiden maiden testausohjelmat.

Trump kirjoitti Truth Socialissa, että Yhdysvalloilla on enemmän ydinaseita kuin kenelläkään muulla ja listasi Venäjän olevan kakkosena, Kiinan kolmantena ja kirivän. Koska muut testaavat, pitää Yhdysvaltojenkin taas aloittaa.

Tässä vaiheessa on epäselvää, puhuuko presidentti ydinaseiden toimitusjärjestelmien testaamisesta, mitä tapahtuu säännöllisesti, vai taistelukärkien räjäyttämistä, mitä Yhdysvallat ei ole tehnyt yli 30 vuoteen.

Verkkojulkaisu The War Zone (TWZ) yritti selvittää asiaa ja kysyä Valkoisesta talosta lisätietoja, mutta lehdelle viitattiin vain Trumpin some-julkaisuun. Niinpä TWZ kysyi asiantuntijoita.

Viimeisimmän yleisessä tiedossa olevan ydinasetestauksen teki Pohjois-Korea syksyllä 2017. Viimeisin Yhdysvaltojen kriittinen ydinasekoe tehtiin syksyllä 1992, Kiinan viimeisin kesällä 1996. Neuvostoliiton viimeinen ydinasekoe tehtiin syksyllä 1990, ja Venäjän aikana niitä ei tiedetä tehdyn ollenkaan. On kuitenkin mahdollista, että Trumpin reaktion laukaisi se tosiasia, että Venäjä on vain runsaan viikon sisällä testannut sekä ydinkäyttöistä risteilyohjusta että ydinkäyttöistä autonomista torpedoa.

Useat valtiot ovat siis suorittaneet paljon asejärjestelmätestejä, joissa varsinaista ydinräjähdystä ei tapahdu – myös Yhdysvallat. TWZ:n mukaan on mahdollista, että näiden laajentaminen olisi ainakin osa sitä, mihin Trump saattoi ilmoituksellaan viitata.

Varsinaisen ydintestauksen aloittaminen uudestaan olisi Yhdysvalloille iso ja kallis muutos. Se todennäköisesti johtaisi myös siihen, että muutkin ydinasevallat jatkaisivat samaa.

On selvää, että ydinaseiden testauksen uudelleen aloittaminen olisi Yhdysvalloille valtava ja vieläpä erittäin kallis muutos. Se todennäköisesti saisi muutkin ydinasevallat palaamaan testaukseen. Mikäli Trump todella viittasi tähän, TWZ selvitti asiantuntijoita mitä se käytännössä edellyttäisi ja tarkoittaisi.

Miten tämä ydinasekoe voisi tapahtua? Millainen on komentoketju, ja kenen on oltava mukana?

— Tämä prosessi edellyttäisi, että Valkoinen talo määrää energiaministeriön (DOE) määräämään ydinlaboratoriot aloittamaan ydinkokeen valmistelut. Ja koska Yhdysvalloilla ei tällä hetkellä ole ydinaseiden koeräjäytysohjelmaa, kongressin olisi ensin myönnettävä rahat, sanoo Hans Kristensen. Hän on ydinasetietohankkeen johtaja Yhdysvaltojen tiedemiesten järjestössä (Federation of American Scientists) vastaa Nuclear Notebook -julkaisusta.

Jon B. Wolfsthal on globaalien riskien yksikön johtaja Yhdysvaltojen tiedemiesten järjestössä. Hän myöntää, ettei ole lainkaan varma, ”tällä” oikein tarkoitetaan.

— Ydintestausta varten Yhdysvaltojen olisi rahoitettava testi. Sen suorittaisi Yhdysvaltain energiaministeriö ja ydinturvallisuushallinto, Wolfsthal sanoo.

Daryl G. Kimball on toiminut Yhdysvaltain asevalvontajärjestön (Arms Contro Association) toiminnanjohtajana sekä järjestön kuukausittaisen julkaisun Arms Control Todayn julkaisijana ja avustajana vuodesta 2001.

— Presidentillä on laillinen valta tehdä tämä, mutta hän tarvitsee tähän tarkoitukseen kongressin valtuutuksen ja määrärahat, ja kongressi voi estää tai muokata sitä, mitä hän voi tehdä tai millä ehdoilla ja niin edelleen, Kimball sanoo.

— Yhdysvaltain ydinaseiden olemassa olevien taistelukärkien ylläpidosta vastaa ydinturvallisuushallinto, joka on puoliksi itsenäinen virasto energiaministeriön sisällä. He ovat tehneet tätä 90-luvun puolivälistä lähtien, siitä lähtien, kun Yhdysvallat lopetti ydinkokeet syyskuussa 1992, erittäin hyvin rahoitetun ja sofistikoituneen varastojen hallintaohjelman avulla.

Mitä tarkalleen ottaen testattaisiin?

— On vaikea ymmärtää, mihin Trump viittaa. Sen ovat saattaneet laukaista Venäjän kaksi uutta ohjuskoetta viime viikolla. Mutta Yhdysvallat testaa jo ydinaseitaan samalla tavalla suorittamalla koelaukaisuja ja laboratoriokokeita, sanoo Hans Kristensen.

— Jos Trump tarkoittaa ydinräjähteiden testausta, se olisi holtitonta, luultavasti mahdotonta 18 kuukauteen, maksaisi rahaa, joka kongressin olisi hyväksyttävä, ja se varmasti johtaisi Venäjän ja Kiinan sekä todennäköisesti myös Intian ja Pakistanin ydinkokeisiin. Toisin kuin Yhdysvallat, kaikki nämä maat hyötyisivät paljon ydinkokeiden uudelleenkäynnistämisestä.

Daryl G. Kimballin mielestä kysymys siitä, mitä testattaisiin, on loistava. Siihen kuitenkin tarvitaan vastaus presidentin väeltä.

— Ydinkokeita on historiallisesti käytetty uusien ydinkärkimallien testaamiseen. Räjähtääkö laite? Detonoituuko se haluttuun räjähdystehoon? Onko sillä halutut ominaisuudet? Tässä on syitä siihen, miksi Yhdysvallat suoritti suurimman osan 1 030 ydinkokeestaan. En tiedä, mitä he tarkalleen ottaen yrittävät selvittää teknisestä näkökulmasta, ja rehellisesti sanottuna ei ole mitään syytä, miksi Yhdysvallat tarvitsisi ydinkoeräjäytyksiä pitääkseen olemassa olevat ydinkärjet arsenaalissaan.

Kimballin mielestä on melko selvää, että oli ydinkoe millainen tahansa, sen tarkoitukset olisivat poliittisia.

— Se on lapsellinen vastavuoroinen reaktio siihen, mitä hän havaitsee muiden maiden tekevän. Ja huomauttaisin, että hän tekee julkaisun yöllä Air Force Onen kyydistä ja väittää että kaikki muut tekevät tätä. No, me, jotka seuraamme näitä asioita erittäin tarkasti, emme ole nähneet minkään muun maan tekevän ydinasekokeita. Joten presidentin ja hänen tieteellisten neuvonantajiensa on selitettävä, mistä hän puhuu. Vaikuttaa, että hän toimii hämmentyneesti ja epätarkkojen tietojen varassa.

Poimintoja videosisällöistämme

Kuinka kauan kestäisi sosiaalisen median julkaisusta kestää aikaa testien suorittamiseen?

Hans Kristensenin mukaan yksinkertaisen räjäytyksen suorittamiseen kuluisi 6–10 kuukautta, täysin instrumentoidun testin 24–36 kuukautta ja uuden ydinkärjen kehittämiseen tähtäävän testin suorittamiseen noin 60 kuukautta. Jon B. Wolfsthal arvioi, että nopean räjäytyskokeen suorittaminen veisi muutamasta kuukaudesta 18 kuukauteen.

Useita kuukausia, arvioi myös Daryl G. Kimball.

— Maanalaisen, suljetun ydinräjähdyskokeen suorittaminen kestää noin 36 kuukautta. On yleensä kahdenlaisia ​​testejä. Toinen on demonstraatiokoe, jolla yksinkertaisesti viestitään, että hei, meillä on ydinaseita ja ne räjähtävät. Sitten on testi, jonka tarkoituksena on saada tietoa aseen suunnittelusta, jotta ymmärrettäisiin, miten se toimii. Tieteellinen testi vaatii paljon enemmän valmisteluja ja aikaa kuin yksinkertainen demonstraatiokoe, Kimball pohtii.

— Teoriassa Yhdysvallat voisi ampua Minuteman III -ohjuksen maasta. Tunnin kuluessa se voisi räjäyttää ydinaseen korkealla ilmakehässä, ja näkisimme, että yksi ydinkärjistämme toimii. Mutta en usko, että Donald Trump puhui siitä.