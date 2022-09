Latvian ulkoministeri: Moni nyt Venäjältä pakeneva on huomattava turvariski

Latvian ulkoministeri Edgars Rinkēvičsin mukaan moni nyt Venäjältä pakeneva ihminen on merkittävä turvariski.

– Monet venäläisistä, jotka nyt pakenevat liikekannallepanon takia, olivat hyviä tappamaan ukrainalaisia eivätkä he protestoineet silloin. On olemassa huomattavia turvariskejä niille maille, jotka ottavat heidät vastaan, ja monet EU:n ulkopuoliset maat niin tekevät, ministeri kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti keskiviikkona osittaisen liikekannallepanon, minkä nojalla käytännössä kuka tahansa asevelvollisuusikäinen voidaan määrätä palvelukseen. Päätös on johtanut siihen, että monet asevelvollisuusikäiset venäläismiehet pyrkivät poistumaan maasta välttääkseen palvelukseen joutumisen.

Many of Russians who now flee Russia because of mobilisation were fine with killing Ukrainians, they did not protest then, it is not right to consider them as conscious objectors. There are considerable security risks admitting them and plenty of countries outside EU to go

