Latvia sulkee ilmatilan itärajallaan

Latvia sulkee ilmatilan Venäjän ja Valko-Venäjän rajalla torstaista alkaen, kertoo yleisradio LSM.
Latvian puolustusministeri Andris Sprūdsin mukaan lentokieltoalue on voimassa 18. syyskuuta asti, mutta tarvittaessa ilmatila pysyy suljettuna pidempään.
Ilmatila suljetaan 6 000 metrin korkeuteen saakka ja 50 kilometrin leveydeltä maan ulkorajasta. Suljettu korkeustaso vastaa droonien lentokorkeutta. Sitä ylempänä lentävät koneet voivat ylittää alueen.
Ministerin mukaan Latvian pitää vastata Venäjän tekemään ilmatilaloukkaukseen Puolassa.
– Venäjän miehittämättömät ilma-alukset Naton ilmatilassa ovat hälytyssignaali, ja meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta drooni-iskujen eskalaatio estetään.
Ministeri sanoi, ettei Latviaan kohdistu tällä hetkellä suoraa uhkaa, mutta ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat hänen mukaansa välttämättömiä.
Hän kertoi, että Latvian puolustusvoimien ilmapuolustusyksiköt ovat rajalla jatkuvassa valmiudessa ja ampuvat alas ilmatilaan tunkeutuvat droonit. Lisäksi alueella on otettu käyttöön uusia ilmatilan seurantajärjestelmiä. Myös Naton Baltian ilmavalvontaoperaatiota on ministerin mukaan vahvistettu.