Lasten hätä näkyy verkossa: Chatissa käyty 150000 keskustelua

SOS-lapsikylän ylläpitämä Apuu-chat täyttää viisi vuotta. Vuosien aikana keskusteluja on käyty yhteensä 150 000 kappaletta.

Apuu-chat avattiin vappuaattona 2020, vain noin kaksi kuukautta koronasulkujen alkamisen jälkeen. Matalan kynnyksen auttamisväylä lunasti paikkansa hyvin nopeasti, ja nykyään Apuu-chat on Suomen suosituin lasten chat. Arkisten huolien lisäksi lapset puhuvat paljon esimerkiksi itsetuhoisuudesta.

– Apuu-chat on viidessä vuodessa vakiinnuttanut toimintansa. Kaikilla lapsilla ei valitettavasti ole elämässään turvallisia aikuisia. Siksi lasten omalle Apuu-chatille on edelleen niin suuri tarve ja tämä näkyy myös keskustelujen ja jatkotoimenpiteiden määrässä. Apuu-chatissa jokainen huoli on tärkeä. Tavoitteemme on, ettei yksikään lapsi jää ilman apua, kertoo SOS-lapsikylän ehkäisevän digityön päällikkö Taru Kivelä tiedotteessa.

Apuu-chatin perustaminen lähti ulkopuolisen yksityishenkilön ideasta kehittää anonyymi chat-palvelu lapsille ja nuorille. Koronasulkujen alkuvaiheessa ei tiedetty mitä lapsille kuuluu tai miten apua tarvitsevat lapset voisi tavoittaa. Suomessa ei silloin ollut lapsille suunnattua omaa digiavun kanavaa, ja SOS-lapsikylässä pystyttiin nopeasti vastaamaan tähän tarpeeseen avaamalla chat ja tavoittamaan lapset some-vaikuttajien avulla. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti.

Apuu-chatissa käytiin viime vuonna ennätysmäärä keskusteluja, lähes 36 000 kappaletta. Yksi isoista kävijäpiikeistä näkyi huhtikuussa, kun Viertolassa tapahtui yhden lapsen hengen vaatinut kouluampuminen. Suureen avuntarpeeseen vastattiin hälyttämällä päivystysvuoroon mahdollisimman paljon vapaaehtoisia, ja keskusteluja käytiin viikossa yli 1800.

– Lapset näkevät samoja uutisia kuin aikuiset ja heillä on vielä vaillinaiset kyvyt käsitellä niistä herääviä tunteita. Aikuisia järkyttävät tapahtumat järkyttävät myös lapsia, silloinkin kun heidän arjen aikuisensa eivät ole tavoitettavissa. Apuu-chatissa nämä tilanteet näkyvät kävijämäärissä sekä käsiteltävissä teemoissa. Pelot ovat tällaisissa tilanteissa suurin yksittäinen puheenaihe ahdistuneisuuden lisäksi, kertoo Apuu-chatin tiimivastaava Reetta Kosonen.

Samalla kun lasten avuntarve on kasvanut, on myös vapaaehtoisia saatu runsaasti lisää. He mahdollistavat korkean vastausprosentin chatissa. Tällä hetkellä Apuu-chatin vapaaehtoisia on yli 300. Chatin aikuiset käsittelevät päivittäin myös tilanteita, joissa joudutaan turvautumaan viranomaisapuun. Esimerkiksi yhteydenottoja poliisille oli vuoden 2024 aikana yli 550.

– On tosi tärkeää, että verkosta löytyy turvallisia aikuisia, joilta lapset voivat saada apua anonyymisti ja matalalla kynnyksellä. Tavoitamme lapset siellä missä he jo ovat, verkossa. Apuu-chat on ollut monelle lapselle ensimmäinen paikka, jossa on voinut kertoa huolista ja murheistaan ja tulla kuulluksi. Juuri näiden luottamuksellisten keskustelujen kautta voimme tarjota tukea ajoissa ja ennaltaehkäistä ongelmien syvenemistä, sanoo Kivelä.

Apuu-chat on auki vuoden jokaisena päivänä kello 9–22 osoitteessa apuu.fi. Sivulla on myös vuosi sitten avattu Ilmoita kiusaamisesta -työkalu. Chat ja työkalu ovat anonyymeja.

