Lasse Lehtinen: Ruotsissa on fiksummat demarit kuin Suomessa

Ruotsissa on fiksummat demarit kuin Suomessa. Näin toteaa pitkän linjan SDP-vaikuttaja ja toimittaja Lasse Lehtinen Facebookissa.

– Ja Tampereella on fiksummat demarit kuin Helsingissä. M.O.T., Lehtinen kirjoittaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Hän viittaa Helsingin Sanomissa julkaistuun analyysikirjoitukseen. Kirjoituksen mukaan Tampere peittoaa Helsingin, ja yksi syy siihen on julkinen raha. Analyysin mukaan Tampereen menestyksen taustalla on julkisen ja yksityisen rahan yhteistyö. Kirjoituksessa huomautetaan, kuinka Tampereen kaupunki on tukenut kulttuuria ja urheilua, mikä on houkutellut tapahtumia ja artisteja. Vastaavasti Helsingissä ei ole toimittu samalla tavalla ja monet hankkeet on toteutettu vain yksityisen rahan turvin.

HS:n kirjoituksessa Tampereen eduksi mainitaan myös kokoomuksen ja SDP:n niin sanottu aseveliyhteistyö. Vastakkainasettelun sijaan puolueet ovat vuosikymmenien ajan kyenneet toimivaan yhteistyöhön.

Myös muut kunnallispolitiikassa vaikuttaneet ovat Lehtisen kanssa samoilla linjoilla. Esiin nousevat kokemukset siitä, että vastaavanlainen yhteistyö ei toimisi pääkaupungissa.

– Aivan oikein. Olin 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuustossa, -hallituksessa ja eri lautakunnissa. Enemmistö valtuustosta on vuosikymmeniä vihervasemmistolaisia, jotka itsekkäästi rakentavat kaupunkia itselleen. He vihaavat autoja, tunneleita, pienliikkeitä, Sirpa Asko-Seljavaara (kok.) vastaa Lasse Lehtiselle Facebookissa.

– Uusi valtuusto on kuulemma samanlainen kuin edeltäjänsä. Onneksi Helsingin talous on kunnossa, vaikka liikenne tökkii. Aseveljeys on Stadissa heikentynyt, Asko-Seljavaara jatkaa.

Tampereella toimivan yhteistyön taustatekijäksi on arveltu myös halu päihittää Turku kehityksessä. Se on saanut puolueet puhaltamaan yhteen hiileen puolueväriin katsomatta.

– Täydennys: Tampere on myös Suomen teatteripääkaupunki, Heikki A. Ollila (kok.) lisää.