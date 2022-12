Lasermittarit ja lämpökamerat uusitaan, sopimus puolustusvoimille

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on allekirjoittanut puitesopimuksen Senop Oy:n kanssa MPL15 -maalinpaikannuslaitteiden elinjaksopäivityksen toteuttamisesta tilausvuosille 2023–2025. Senop kertoo asiasta tiedotteessa.

Puitesopimus mahdollistaa palveluskäytössä olevien MPL15 maalinpaikannuslaitteiden laseretäisyysmittareiden ja lämpökameramoduulien uusimisen sekä ohjelmistopäivitykset.

MPL15 on monipuolinen maalinpaikannus- ja tähystyslaite, joka on ollut palveluskäytössä Puolustusvoimissa vuodesta 2015 alkaen. Laitteeseen on yhdistettynä päivä- ja lämpökamera, GPS, elektroninen kompassi sekä laseretäisyysmittari.

MPL15-maalinpaikannuslaitteella saadaan nappia painamalla maalin koordinaatit, jotka voidaan lähettää langattomasti toiselle päätelaitteelle ja sieltä edelleen tuliyksikölle. MPL15 ohjelmistoineen mahdollistaa maalien havaitsemisen ja satelliittipaikannuksesta riippumattomat mittaukset olosuhteista tai vuorokauden ajasta riippumatta.

– Tuotteen modulaarisuus on meillä tuotekehityksen ja -suunnittelun keskeinen lähtökohta. Modulaarisuus mahdollistaa laitteiden elinkaaren jatkamisen kustannustehokkaasti komponentteja ja ohjelmistoja päivittämällä., toteaa Senop Oy:n toimitusjohtaja Aki Korhonen tiedotteessa.