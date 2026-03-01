Lapsiasiavaltuutettu hämmästelee käännettä väkivaltaisten lasten hybridiyksiköistä

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen toivoo päättäjien harkitsevan vielä uudelleen kantaansa erittäin väkivaltaisesti oirehtivien lasten hybridiyksiköihin. Eduskunnan käsittelyssä olevassa esityksessä velvoite yksiköiden perustamiseen on jäämässä käytännössä hyvinvointialueiden harkinnan varaan.

Pekkarisen mukaan esitykseen kirjattu lastensuojelun parissa toimivien velvoite yhteistyöhön ei vielä takaa yksiköiden perustamista tai pysyvyyttä hyvinvointialueilla. Hän hämmästelee asian vesittymistä, sillä aloite hybridiyksiköistä keräsi pari vuotta sitten kannatusta niin asiantuntijoiden kuin poliittisten päättäjienkin joukossa. Sitä on kannatettu jo pitkään lastenpsykiatrien parissa. Joillakin alueilla hybridiyksiköitä on jo perustettu, muttei suinkaan kaikilla.

– Minulla on huoli, kun tämä jää (alan toimijoiden) ”yhteistyövelvoitteen” varaan, että tätä sisältöä, rakennetta , ammattilaisten kelpoisuusvaatimuksia, lasten määrää ja rahoitusta ei kunnolla lainsäädännössä säännellä. Jos tulee huonommat ajat tai sosiaali- ja terveysministeriön erillisrahoitus loppuu, voi olla, että se toimintakin päättyy, Pekkarinen sanoo Verkkouutisten Asiakysymys -videohaastattelussa.

Pekkarinen ei ole yksin kriittisten näkemystensä kanssa. Ministeriön lausuntokierroksella myös Valvira, apulaisoikeuskansleri ja osa hyvinvointialueista kaipasi lakiluonnokseen tiukempaa velvoittavuutta. Pekkarinen sanoo, ettei ymmärrä myöskään esitykseen kirjattua perustetta siitä, että yksiköiden toiminnasta ei vielä ole vakiintunutta näkemystä, joten niistä olisi aluksi kerättävä käytännön kokemusta.

Hybridiyksiköissä yhdistyisivät lastensuojelu, psykiatria ja erityispegagogiikka. Ne tarjoaisivat turvalliset ja pysyvät puitteet lapsille ja nuorille, jotka oirehtivat poikkeuksellisen vakavasti. Nyt moni tällaisista lapsista kiertää edestakaisin psykiatrisilla osastoilla ja lastensuojelulaitoksissa.

Pekkarisen mukaan kyse on ”pienestä, mutta kasvavasta joukosta” lapsia ja nuoria, joita löytyy jokaiselta hyvinvointialueelta arviolta 10-20. Heidän pahoinvointinsa purkautuu poikkeuksellisen aggressiivisena ja impulsiivisena käyttäytymisenä ja he ovat vaaraksi sekä itselleen että muille.

– Varmasti päästäisiin pitkälle sillä, että jokaisella hyvinvointialueella olisi esimerkiksi yksi yksikkö näitä lapsia varten, väkilukurikkailla hyvinvointialueilla useampi. Mutta hyvin pienen joukon tarpeista on kyse, ja sehän tässä turhauttaa.

