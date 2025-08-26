Mika Aaltola: Näin miten isäni kärsi kun ei taipunut marxilaisuuteen

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) muistelee, miten taistolaisuus vaikutti hänen isänsä työskentelyyn yliopistolla.

– Lapsena näin, miten isäni kärsi yliopistolla, kun ei taipunut marxilaisuuteen. Ura meinasi katketa, ilo hiipui, Aaltola kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mika Aaltolan isä Juhani Aaltola työskenteli pitkään professorina Jyväskylän yliopistolla.

Aaltolan mukaan aihe on edelleen ajankohtainen ja ”nyt historia soi kaikujaan”. Hän viittaa emeritusprofessori Esko Valtaojan haastatteluun Kuuntelija-podcastissa. Siinä Valtaoja muistelee, kuinka taistolaiset valtasivat yliopistojen osakuntia ja osajärjestöjä ja häiritsivät luentoja. Hän muistelee myös, kuinka herkästi taistolaiset leimasivat kaikki kanssaan eri mieltä olevat tai puolueettomina pysyvät ”äärioikeistolaisiksi”.

Katkelma Valtaojan haastattelusta on kuunneltavissa tämän artikkelin lopussa olevalta upotteelta. Valtaojan mukaan 1970-luvun taistolaisuudessa on hyvin paljon samanlaisia piirteitä kuin nykyajan woke-ajattelulla yliopistomaailmassa. Hänen mukaansa aatteille ”ei ole tärkeää se, mitä tehdään vaan tärkeää on olla oikeaoppinen”.

Aaltola on Valtaojan kanssa samoilla linjoilla.

– Uustaitolaisuuden puhdasoppisuus muistuttaa vaarallisesti entisestä, Aaltola toteaa.

Taistolaisuus oli 1970- ja 1980-luvuilla Suomessa vaikuttanut, Neuvostoliittoon kritiikittömästi suhtautunut kommunismin haara. Sille oli annettu nimityksensä kansanedustaja Taisto Sinisalon mukaan.

