Lapsen ruumiin löytyminen nosti Dnipron iskussa kuolleiden määrän 44:ään

– Tänä aamuna kello 9.46 yhden kuolleen lapsen ruumis kaivettiin esiin tuhoutuneen asuinrakennuksen raunioiden alta 4. kerroksessa, Ukrainan presidentin neuvonantaja Kyrylo Tymoshenko sanoi CNN:n mukaan. Sen jälkeen raunioista on löydetty vielä kolme menehtynyttä.

Isku on yksi sodan tappavimmista yksittäisistä hyökkäyksistä, ja sen on nyt vahvistettu surmanneen ainakin neljä lasta.

Aiemmin tiistaina Ukrainan sotilasviranomainen sanoi, että 25 asukasta on edelleen kateissa sen jälkeen, kun 90 prosenttia tuhoutuneesta kerrostalosta oli ”purettu”.

Dnipropetrovskin alueen sotilashallinnon päällikkö Valentyn Reznichenko sanoi, että 28 uhria on edelleen sairaalahoidossa, joista kymmenen loukkaantui vakavasti.

Maanantaina YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto raportoi, että Ukrainassa on kuollut 7 000 siviiliä sen jälkeen, kun Venäjän täysimittainen hyökkäys alkoi 24. helmikuuta viime vuonna. Todellinen luku on kuitenkin todennäköisesti huomattavasti korkeampi.

Mom Oksana and her daughters Leila and Mykhaylyna lived on the 5th floor of the ruined building in Dnipro.

Their relatives kept hoping they survived but Russian rocket killed them.

RIP.

📷: Yulia Voloshka/Instagram pic.twitter.com/mqCftYmIHD

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 16, 2023