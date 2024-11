Lappiin tulossa paljon lunta

Sää jatkuu loppuviikolla ajankohtaan nähden melko lauhana etenkin lännessä ja etelässä, kun taas Lapissa on edessä talvisempaa säätä ja lumisateita. Lunta voi tulla Lapissa loppuviikon mittaan paikoin jopa 15–30 senttimetriä.

Osa sateista on lunta Lapin lisäksi muuallakin maan pohjoisosassa ja näillä näkymin paikoin maan keskiosassakin. Lämpötilat ovat perjantaina ja lauantaina ylimmillään lännessä ja etelässä 5–10 asteessa.

– Aika isossa osassa Lappia talvinen sää tulee takaisin, mutta maan etelä- ja keskiosassa on vielä lauhaa. Etelässä ja lännessä päivän ylimmät lämpötilat ovat lähiaikoina paikoin jopa viitisen astetta lämpimämpiä kuin keskimäärin tähän aikaan, Lapissa lukemat ovat aika lähellä tavanomaisia, toteaa Forecan meteorologi Anna Latvala.

Perjantai on pilvinen tai puolipilvinen päivä. Lisäksi on liikkeellä sateita.

– Suomeen on tulossa lämmin rintama, johon liittyy paikoin pohjoiseen ja maan keskiosaan osuvia sateita. Maan keskiosassa sade on enimmäkseen vettä, pohjoisessa osa sateista tulee lumena. Lisäksi varsinkin Lapissa osa sateista on jäätävää sadetta, Anna Latvala kertoo.

Etenkin etelässä ja lännessä on lauantainakin lauhaa, lämpötilat ovat 5–10 asteessa. Idässä ollaan 5 asteen molemmin puolin ja pohjoisessa −2 ja 4 asteen välillä.