Läpimurto Hamasin kortteliin, 50 taistelijaa surmattu

Israelin asevoimat ilmoittaa edenneensä Gazan alueella äärijärjestö Hamasin ”sotilaskortteliin”. Torstain ja perjantain välisen yön aikana käydyissä kiivaissa taisteluissa surmattiin 50 Hamasin taistelijaa.

Gazan kaupungin keskustassa sijainneen kohteen uskottiin toimineen äärijärjestön tiedustelutukikohtana. Sieltä löydettiin samalla suuri asevarasto.

Korttelin vieressä on al-Shifan sairaala, johon tuhannet palestiinalaiset ovat hakeutuneet suojaan. Israelin asevoimat on väittänyt Hamasin kaivaneen sairaalan alle tunneleita. Telegraph-lehden mukaan alueelle edenneet Israelin joukot löysivät tiedustelumateriaalia, ase- ja ammustuotannossa käytettyjä laitteita sekä panssarintorjunta-aseiden tuliasemia.

Korttelin alueella toimi lisäksi Hamasin poliittinen toimisto ja poliisiasema.

Israelin 162. divisioona kertoo jalkaväen ja panssarijoukkojen tuhonneen alueella sijainneen laajan tunneliverkoston. Yhteensä 35 Israelin sotilasta on kaatunut operaation alun jälkeen.

Hamasin taistelijat ovat viime päivinä vetäytyneet nopeasti taisteluista. Tämän katsotaan viittaavan siihen, että äärijärjestön viestiyhteydet olisi saatu katkaistua.

Useat Hamasin johtajista ovat saaneet surmansa Israelin ilmaiskuissa. Monien uskotaan piilottelevan syvälle maan alle kaivetuissa bunkkereissa.

Lokakuun alun jälkeen Israelin puolelle on ammuttu arviolta 9 500 rakettia ja kranaattia Gazan alueelta.

IDF combat engineers are currently working to expose and destroy Hamas terrorist infrastructure in Gaza, including tunnels. Water and oxygen storage discovered inside the tunnels indicates Hamas' preparations for prolonged stays underground.

130 tunnel entrances have been… pic.twitter.com/McuxQHc1b2

— Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2023