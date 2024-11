Länsi on ratkaisevan hetken edessä: Ukrainan tappio avaisi Pandoran lippaan

Kansanedustaja, sotatieteiden tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin arvioi Ukrainan sodan jämähtäneen ”uskomattoman kalliiksi” asemasodaksi, jossa molemmat osapuolet odottavat toisen romahtamista.

Liberaalidemokraattien poliitikko uskoo Kremlin ajatelleen Yhdysvaltain vetäydyttyä Afganistanista, etteivät länsimaat puuttuisi sen operaatioon Ukrainassa. Sodan alun jälkeen lännessä toisaalta oletettiin, että Venäjän talous romahtaisi ennennäkemättömän laajojen pakotteiden voimasta. Kumpikin oletus osoittautui vääräksi.

– Ukrainan vuoden 2023 vastahyökkäyksen epäonnistumisen myötä länsi valitsi väärän strategian, jossa vain odotettiin Venäjän voimavarojen loppumista. Maan talous on sitkeä, ja he pystyvät silti käymään kauppaa erityisesti öljyn osalta, King’s College London -yliopiston tutkijana toiminut Mike Martin kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän uskoo Kremlin odottaneen pitkään Yhdysvaltain ensi viikolla pidettävien presidentinvaalien lopputulosta. Mike Martinin mukaan presidentti Joe Bidenin hallinto hoiti viestinnän mallikkaasti konfliktin alussa. Kohtalokas virhe oli kuitenkin antaa ymmärtää, että Valkoisen talon huolena oli sodan eskaloituminen.

– Ikään kuin sellaista konfliktia voisi eskaloida, jossa lapsia kidnapataan Venäjälle, ja jossa siviilien vesi- ja energiainfrastruktuuria pommitetaan ilman rangaistusta, Martin sanoo.

Brittipoliitikon mukaan on täysi farssi, että Britannia pystyi päättämään ammustuotannon lisäämisestä vasta puoli vuotta sodan alun jälkeen.

Hän kehottaa Eurooppaa ottamaan vastuuta Kremlin aggression torjumisesta Yhdysvaltain vaalituloksesta riippumatta. Venäjän toimintaan Euroopassa ja sen lähialueella olisi puututtava. Mike Martin mainitsee vaalivaikuttamisen Georgiassa ja Moldovassa, Wagner-palkkasotilaiden toiminnan useissa Afrikan valtioissa, Venäjän laivaston toiminnan Pohjois-Atlantilla ja Venäjän läsnäolon Syyriassa.

Ukrainan tappio avaisi Mike Martinin mukaan useita ”strategisia Pandoran lippaita” ja lisäisi Venäjän painetta länsimaita vastaan.

– Jos Ukrainan alueellista koskemattomuutta ei palauteta, Naton 5. artiklaa tullaan luultavasti koettelemaan Baltian maissa. Ydinaseiden leviämisen uhka kasvaa dramaattisesti, koska tästä konfliktista tullaan vetämään se johtopäätös, että ydinasevaltiot voivat haastaa länttä, Mike Martin arvioi.

Hänen mukaansa on selvää, että Kiinassa seurataan tarkasti länsimaiden toimintaa ja punnitaan maan strategiaa Taiwanin suhteen.

– Ukraina on strategian keskiössä. Jos se kestää, niin muut uhkakuvat voidaan torjua. Jos Ukraina menetetään esimerkiksi jonkun kehnon sopimuksen kautta, niin edessä on laajempi konflikti, Martin varoittaa.

