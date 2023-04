Venäjän valtiontelevisio: Lännessä ei haluta nähdä maamme yltäkylläisyyttä

Venäjän viranomaiset pidättivät 29. maaliskuuta Wall Street Journalin Venäjän-toimittajan Evan Gershkovichin jekaterinburgilaisessa ravintolassa syyttäen tätä vakoojaksi. Kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten kylmän sodan päättymisen, kun venäläiset pidättivät amerikkalaistoimittajan.

Venäjän puolustusministeriön propagandateleviokanavalla Zvezda jo naureskeltiinkin amerikkalaisille.

– He [amerikkalaiset] vaikuttavat olevan jossain sulkutilassa. He ovat kuin: ”Vau, putosiko meidän lennokkimme? He pidättivät toimittajamme, mutta voivatko he tehdä niin?, ilkkui kommentaattori.

Naurava juontaja Aleksei Gudoshnikov huomautti, että pidätetty ei ollut toimittaja vaan vakooja.

Maaliskuun puolivälissä venäläishävittäjän onnistui pudottaa amerikkalaislennokki Mustaan mereen lentämällä sen propellia päin. Tätä lennokin pudottamista on pidetty Venäjällä suursaavutuksena, jonka johdosta julkaistiin ukrainalaisilta kopioitu postimerkkikin, jossa ukrainalaissotilaan sijaan venäläissotilas näyttää keskisormea ja kohteena on Moskva-risteilijän sijaan amerikkalaislennokki.

Yhdysvaltain ulkomoninisteri Anthony Blinken kehotti Gershkovichin pidätysuutisen jälkeen Yhdysvaltojen kansalaisia poistumaan Venäjältä.

Zvezdan propagandistien mukaan ”eräiden analyysien” mukaan tosiasiassa amerikkalaiset halutaan pois maasta siksi, etteivät länsimaalaiset näkisi, kuinka Venäjällä eletään paremmin kuin länsimaissa. Länsitoimittajille Venäjän kauppojen yltäkylläisyys oli ”shokki”.

– Moskovassa ja muualla he kuvaavat mitä näkevät. Ja nyt kun hän [länsimaalainen toimittaja] meni Permissä kauppaan, hän näki hyllyjen olevan täynnä, kun taas Isossa-Britanniassa ei ole munia, ei maitotuotteita eikä muita elintarvikkeita, sanoi toinen juontaja Nikolai Matvejev.

