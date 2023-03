Pidätetty toimittaja viedään videolla oikeuteen huputettuna ja raudoissa

Venäjällä pidätetty Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Evan Gershkovitsh viedään alla näkyvällä Mediazonan videopätkällä huputettuna ja raudoissa oikeuden eteen Moskovassa. Lefortovon tuomioistuimessa päätetään muodollisesti pidetäänkö toimittaja vangittuna. Vapauttaminen olisi erittäin epätodennäköistä. Toisella videolla Gershkovitshiksi uskottu henkilö viedään mustasta pakettiautosta sisään oikeustalolle. Itsenäinen venäläismedia kertoo Twitterissä, että toimittajat käskettiin ulos oikeussalista.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan arvostettu kirjeenvaihtaja olisi vakoillut venäläistä puolustusteollisuutta ”amerikkalaisten lukuun”. Väitteiden tueksi ei ollut vielä torstaina iltapäivällä esitetty todisteita ja pidätystä onkin pidetty poliittisena. Esimerkiksi Venäjä-asiantuntija Tatjana Stanovaja on arvioinut, että Venäjä haluaa käyttää toimittajaa ”panttivankina” ja hyödyntää häntä lännessä vangittujen oikeiden venäläisagenttien vapauttamiseen vanginvaihdossa.

Stanovajan mukaan tapaus lisää Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä jännitteitä entisestään.

At Lefortovo Court in Moscow, the FSB is demanding WSJ journalist Evan Gershkovich be put under arrest on charges of espionage. Meanwhile, a special police unit came inside the building, demanding reporters leave the floor where hearings are to take place. Video: Mediazona pic.twitter.com/fjPVrJ4kx4 — Mediazona (@mediazona_en) March 30, 2023

Moscow's Lefortovo Court was evacuated today, a black van drove up, probably with detained WSJ journalist Evan Gershkovich, who was arrested today in Yekaterinburg. He was working on a story about PMC Wagner. The FSB is accusing him of espionage. Video: Mediazona pic.twitter.com/Te3q09jbGi — Mediazona (@mediazona_en) March 30, 2023