Lämpötilat romahtavat – jopa 20 asteen pakkasia

Sää on kylmenemässä rajusti ensi viikolla tämän viikon lauhoista lukemista, kertoo Foreca.

Lämpötilat putoavat ensi viikon puoliväliin mennessä jopa noin kymmenellä asteella. Lapissa pakkasta voi olla selkeillä alueilla öisin 10–20 astetta, etelässäkin 5–10 astetta.

– Suomeen alkaa virrata pohjoisesta kylmempää ilmaa jo viikonlopun aikana. Sunnuntaina isänpäivänä sää viilenee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Lapissa päivälämpötila on sunnuntaina 0–5 pakkasastetta ja Itä-Suomessakin jäädään paikoin vain muutamaan lämpöasteeseen, toteaa meteorologi Kristian Roine.

Tämän hetken ennusteen mukaan ensi viikon loppupuolella korkeapaine vahvistuu Suomeen. Sää on koko maassa enimmäkseen poutaista ja muuttuu selkeämmäksi.

– Samalla sää kylmenee koko maassa. Keskiviikkona lämpötila vaihtelee etelän muutamasta lämpöasteesta maan keskiosan nollaan asteeseen, pohjoisessa on pakkasta 0–5 astetta, Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.

– Torstaina ja perjantaina päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa lähellä nollaa, paikoitellen jäädään päivälläkin pakkaselle. Lapissa pakkasta on 5–10 astetta, Lapin pohjoisosassa reilut 10 astetta. Yöt kylmenevät, etelässä on öisin selkeillä alueilla 5–10 pakkasastetta, Pohjois-Lapissa paikoin yli 20 pakkasastetta, Roine sanoo.

Tällä hetkellä näyttää, että ensi viikon viikonloppuna kylmä ja kuiva korkeapainesää jatkuu koko maassa.

– Lämpötilat ovat näillä näkymin päivisin pakkasella koko maassa lounaisrannikkoa lukuun ottamatta. Tällaiset lämpötilat ovat yli viisi astetta ajankohdan tavanomaisia lukemia alhaisempia, Roine toteaa.