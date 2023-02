Tänään jopa yli viisi astetta, sää kylmenee loppuviikolla uudelleen

Sää jatkuu vaihtelevana tällä viikolla, kertoo Forecan ennuste. Föhn-tuuli tuo Suomeen aluksi plusasteita, mutta loppuviikolla sää kylmenee uudelleen pakkasasteiden puolelle.

– Viikon yleiskuva on melko vaihteleva. Sää on monin paikoin tuulista, pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee lumisateita. Päivisin käydään alkuun monin paikoin plussan puolella, mutta öisin on aika yleisesti pakkasta.

– Ennen perjantaita öiset pakkaset ovat pääosin 1–10 astetta, loppuviikolla 10–20 asteen pakkaset ovat mahdollisia. Maanantain ja tiistain välisenä yönä maan eteläpuolella ollaan plussan puolella, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Maanantain vastaisena yönä ja maanantaina aamulla etelässä on ollut paikoin kireää pakkasta, jopa 15–21 pakkasastetta. Idässä ja Kainuussa on puolestaan ollut paikoin 20–27 pakkasastetta.

Maanantain aikana sää on kuitenkin lauhtunut huomattavasti lännestä alkaen, kun föhn-tuuli on vaikuttanut lännessä ja Lapissa. Maanantaina päivällä kello 14.25 mennessä lämpötila on kohonnut Ahvenanmaalla jo 6,3 plusasteeseen. Pohjois-Lapissa on ollut 2–4 plusastetta.

Maanantaina päivällä lämpötila on maan länsi- ja pohjoisosassa enimmäkseen 0–5 plusastetta. Idässä on vielä 1–6 astetta pakkasta. Länsituuli voimistuu maanantaina ja on etenkin Pohjois-Lapissa voimakasta. Tuntureilla puuskat ovat olleet jo 20–30 metriä sekunnissa.

Tiistaina tuuli kääntyy puhaltamaan enemmän luoteen puolelta ja on edelleen voimakasta. Kovimmat tuulet painottuvat Lappiin.

– Tiistaipäivä on pääosin poutainen ja aurinkoinen, mutta Pohjois-Lappiin ja Itä-Lappiin ajautuu paikoin lumikuuroja. Aamun aikana joitakin lumikuuroja voi tulla myös maan eteläosassa, Joonas Koskela kertoo.

Maan pohjoisosaan virtaa tiistaina kylmempää ilmaa. Lämpötila on Lapissa sekä maan itäosassa laajalti 1–5 astetta pakkasella, lännessä ollaan 1–3 astetta plussalla. Illaksi sää pakastuu koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Ennusteen mukaan keskiviikon vastaisena yönä maan pohjoisosaan leviää kapea lumisadealue.

– Tämän sadealueen ennuste on kuitenkin elänyt edellisissä ennusteissa, joten sen osalta on vielä epävarmuutta. Nyt näyttäisi, että ensimmäinen annos lumisateita siirtyy päivän aikana Länsi-Lapista maan itäosan yli kaakkoon.

– Illemmalla voimakkaampia lumisateita liikkuisi maan pohjoisosan yli itään. Enimmillään lunta sataa Itä- ja Pohjois-Lapissa viitisen senttimetriä. Maan itäosassa sademäärä jää senttiin pariin, Koskela sanoo.