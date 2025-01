Lämpötila nousi keväisiin lukemiin, kylmä käänne luvassa

Seinäjoen lentoasemalla mitattiin tänään torstaina 8,5 celsiuasteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Lukema on poikkeuksellisen korkea tammikuun puolivälissä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan keväiset lämpötilat eivät kestä pitkään.

– Sää on kuitenkin viilenemässä huomattavasti tuulten kääntyessä vähitellen pohjoisenpuoleisiksi viikon vaihteessa. Ensi viikolla pakkasta on odotettavissa koko maahan, Ilmatieteen laitos ennustaa.

Julkaisunsa yhteyteen laitos on jakanut videon ilmamassan lämpötilasta. Animaatio on nähtävillä tämän jutun lopussa. Animaatiolta on nähtävissä kylmän ilmamassan vyöryminen Suomeen viikon vaihtuessa.