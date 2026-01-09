Lampaat ryntäsivät halpahalliin

Noin 50 lampaan lauma ryntäsi paikalliseen halpahalliin Saksassa. Asiasta kertoo brittilehti Guardian.

Tilanne sattui Baijerissa sijaitsevassa Burgsinnin kunnassa. Lampaita oltiin siirtämässä laitumelta toiselle, kun osa lampaista lähti omille teilleen ja päätyi paikallisen Penny-halpahallin sisätiloihin.

– Oli mahdotonta sanoa, etsivätkö lampaat jotain tiettyä tarjousta vai halusivatko ne vain lämmitellä, Penny-kauppaketju kertoo tiedotteessaan.

Kauppaketjun tiedotteen mukaan lampaat viihtyivät etenkin kaupan kassa-alueella, jossa oli henkilökuntaa ja kaupan asiakkaita. Silminnäkijöiden mukaan lampaiden ryntäys kauppaan ei sujunut aivan ongelmitta, ja hyllyjen läpi ryntäilevät lampaat onnistuivat pudottamaan esimerkiksi lasisia juomapulloja maahan.

Lampaat viihtyivät kaupassa noin 20 minuutin ajan, jonka jälkeen ne saatiin houkuteltua ulos. Sen jälkeen ne jatkoivat matkaansa toiselle laitumelle.

Penny-kauppaketju on jakanut videon lampaiden vierailusta kaupassaan. Video on katsottavissa alla olevalta upotteelta.

Näytä tämä julkaisu Instagramissa Henkilön Penny (@pennydeutschland) jakama julkaisu