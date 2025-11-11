Lamborghinilla kaiteeseen: Rahanpesusta epäilty kryptomiljonääri kuoli

Rahanpesusta epäilty kryptomiljonääri kuoli Moskovassa kolaroituaan Lamborghinillaan sunnuntain vastaisena yönä. Tapaus sattui Molžaninovossa Moskovan pohjoisosassa, kun mies menetti autonsa hallinnan siten, että auto törmäsi tien kaiteeseen, pyöri katolleen ja syttyi palamaan.

Kyydissä oli kolme ihmistä. Kuljettaja, 36-vuotias Aleksei Dolgik ja yksi matkustaja kuolivat. Kaksi muuta matkustajaa joutui sairaalaan. Asiasta kertovat useat venäläismediat, esimerkiksi Gazeta. Mediatietojen mukaan kuljettaja kiihdytti Lamborghini Urustaan, ja sitten jotain meni pieleen. Auton nopeus oli törmäyshetkellä noin 100 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoitus liittymässä, jossa kolari tapahtui, on 50 kilometriä tunnissa.

Aleksei Dolgikille oli Telegramin uutiskanava Shotin mukaan kertynyt runsaassa vuodessa 586 liikennesakkoa, suurin osa ylinopeudesta. Viimeisimmän sakon Dolgik sai 1. marraskuuta.

Dolgik ja hänen autonsa liitettiin syksyllä 2024 ampumistapaukseen, joka sattui eliittiravintolan edustalla Moskovassa. Tapauksessa miesporukan kerrottiin häiriköineen naista ravintolan terassilla. Kun toiset asiakkaat olivat puuttuneet tapaukseen, oli syntynyt kärhämä jossa häiriköt olivat ampuneet ilmaan luvattomalla aseella ja paenneet paikalta harmaalla Lamborghini Uruksella – Dolgikin autolla. Dolgik itse ei ilmeisesti ollut osallistunut ampumiseen, vaan auttoi kavereitaan pakenemaan.

Useiden venäläisten medialähteiden mukaan Dolgikia epäiltiin rahanpesusta, ja hän oli jo viime vuonna venäläisten pankkien mustalla listalla.