Lakkoilu tässä tilanteessa on huonosti harkittua, sanoo matkailu- ja ravintola-ala

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut tänään järjestävänsä laajan vuorokauden kestävän lakon ensi kuussa. Lakko koskee myös useita hotelleja ja niiden ravintoloita.

Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavan Mara ry:n mukaan alan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi viime kesän jälkeen. Ulkomaisia hotelliyöpymisiä on 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Yritykset joutuvat Pohjois-Suomea lukuun ottamatta lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitään heikon kysynnän takia.

Lakot talvisesongin aikaan ja näin heikossa kysyntätilanteessa osoittavat Maran mukaan huonoa harkintaa PAMilta, eivätkä ole alan työntekijöidenkään edun mukaisia.

PAM ilmoitti laajoista S-ryhmän ja Scandic Hotels Oy:n hotelleihin ja ravintoloihin kohdistuvista lakoista, jotka järjestetään 1. helmikuuta.

– Alan palvelujen kysyntätilanne on heikentynyt merkittävästi koko Suomessa Pohjois-Suomea lukuun ottamatta. Tämä näkyy hyvin meillä MaRassa, sillä lakimiehemme neuvovat jäsenyrityksiämme lähes yksinomaan lomauttamaan ja irtisanomaan henkilökuntaansa, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

– Suomi ei ole päässyt koronan jälkeen mukaan matkailun kasvuun verrattuna muihin Pohjoismaihin Venäjän aloittaman sodan negatiivisten vaikutusten takia. Erityisen vaikea tilanne on Itä-Suomessa ja Helsingissä. Pääkaupunkiseudulla on yli 4000 hotellihuonetta enemmän kuin vuonna 2018, mutta ulkomaalaisia asiakkaita yli 20 prosenttia vähemmän. PAM ei edistä omien jäsentensä hyvinvointia lakkoilemalla tässä tilanteessa. Lakon kohde on väärä, Lappi jatkaa.