Verkkouutiset

Laivoja liekeissä Persianlahdella – öljyn hinta kohosi taas yli 100 dollariin

Iranin räjähdeveneet iskivät satamassa olleisiin öljytankkereihin.
Öljytankkeri liekeissä Irakin edustalla. / X
Öljytankkeri liekeissä Irakin edustalla. / X

Kaksi öljytankkeria on vaurioitunut yön aikana Irakin etelärannikolla Umm Qasrin satamassa. Paikallismedian mukaan 38 miehistön jäsentä pelastettiin ja yksi sai surmansa. CNN:n mukaan tankkereita vastaan hyökättiin Iranin räjähdeveneillä.

Näiden lisäksi rahtialukseen osui torstaiaamuna mahdollinen ohjus 65 kilometriä Dubaissa sijaitseban Jebel Alin sataman pohjoispuolella. Aluksessa syttyi pieni tulipalo, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Irak on keskeyttänyt tilapäisesti kaikkien öljyterminaalien toiminnan, BBC kertoo.

Raakaöljyn hinta jatkaa nousuaan merikuljetuksiin kohdistuvan uhkan vuoksi huolimatta siitä, että Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n jäsenvaltiot ilmoittivat historian suurimmasta varastojen purusta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hintapaineita pyrittiin helpottamaan vapauttamalla 400 miljoonaa tynnyriä öljyä hätävarastoista. Brent-raakaöljyn hinta kohosi torstaiaamuna yhdeksällä prosentilla yli sadan dollarin rajan.

Iran varoitti öljyn raakahinnan voivan nousta konfliktin seurauksena jopa 200 dollariin. Maan asevoimat on miinoittanut Hormuzinsalmea ja hyökännyt useita rahtialuksia vastaan. Yli kymmenen laivaa on kärsinyt vaurioita Persianlahdella helmikuun lopun jälkeen.

Saudi-Arabia kertoo torjuneensa viimeisen vuorokauden aikana 18 räjähdelennokkia. Iranin drooni osui Dubaissa asuinrakennukseen, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Erikoinen näky Iranin lentokentällä: kymmenet koneet kasassa
Teheranin lentokentällä näkyy pakotteiden raju vaikutus ilmailuun.
Iran käy sotaa makeasta vedestä Persianlahdella
Sodan seuraava vaihe ei ole vain taistelua öljyputkista, vaan suurkaupunkien selviytymisestä.
Israelin ilmavoimien komentaja lensi Iranin ylle taistelutehtävällä
Yhdysvaltojen ja Israelin tavoitteet sodassa ovat mahdollisesti erkaantumassa.
Mainos