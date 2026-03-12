Laivoja liekeissä Persianlahdella – öljyn hinta kohosi taas yli 100 dollariin

Kaksi öljytankkeria on vaurioitunut yön aikana Irakin etelärannikolla Umm Qasrin satamassa. Paikallismedian mukaan 38 miehistön jäsentä pelastettiin ja yksi sai surmansa. CNN:n mukaan tankkereita vastaan hyökättiin Iranin räjähdeveneillä.
Näiden lisäksi rahtialukseen osui torstaiaamuna mahdollinen ohjus 65 kilometriä Dubaissa sijaitseban Jebel Alin sataman pohjoispuolella. Aluksessa syttyi pieni tulipalo, mutta kukaan ei loukkaantunut.
Irak on keskeyttänyt tilapäisesti kaikkien öljyterminaalien toiminnan, BBC kertoo.
Raakaöljyn hinta jatkaa nousuaan merikuljetuksiin kohdistuvan uhkan vuoksi huolimatta siitä, että Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n jäsenvaltiot ilmoittivat historian suurimmasta varastojen purusta.
Hintapaineita pyrittiin helpottamaan vapauttamalla 400 miljoonaa tynnyriä öljyä hätävarastoista. Brent-raakaöljyn hinta kohosi torstaiaamuna yhdeksällä prosentilla yli sadan dollarin rajan.
Iran varoitti öljyn raakahinnan voivan nousta konfliktin seurauksena jopa 200 dollariin. Maan asevoimat on miinoittanut Hormuzinsalmea ja hyökännyt useita rahtialuksia vastaan. Yli kymmenen laivaa on kärsinyt vaurioita Persianlahdella helmikuun lopun jälkeen.
Saudi-Arabia kertoo torjuneensa viimeisen vuorokauden aikana 18 räjähdelennokkia. Iranin drooni osui Dubaissa asuinrakennukseen, mutta kukaan ei loukkaantunut.