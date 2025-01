Laivayhtiö kiistää henkilökunnan pukeutuneen Ku Klux Klan -asuihin

Risteilymatkustajat hieraisivat silmiään Australiassa, kun osana laivan perheille tarkoitettua viihdeohjelmaa laivan henkilöstöä pukeutui kokovalkoisiin haalareihin ja valkoisiin huppuihin, joissa oli silmänrei’ät.

Video tilanteesta on kiertänyt sosiaalisessa mediassa (alla.)

Matkustaja kertoo Australian Daily Mail -lehdelle, että etukäteen mainostettua, leikkimielistä urheilukisaa hassutteluasuineen odotettiin laivalla innolla, mutta ryhmän ilmestyttyä ulkokannelle yleisö meni hiljaiseksi.

– Edessäni istuvan rouvan leuka loksahti ja hän oli että ”mitä hittoa”. Kaikki ajattelivat, että voi luoja – risteilyä alettiin kutsua KKK-risteilyksi, matkustaja sanoo viitaten pahamaineiseen, valkoista ylivaltaa ajaneeseen yhdysvaltalaiseen Ku Klux Klan -ryhmään.

Hänen mukaansa ”koulutuksen lisääminen” aiheen tiimoilta on ehdottomasti tarpeen.

Laivayhtiö P&O Cruises Australia on esittänyt joulukuussa Pacific Explorer -risteilijällä tapahtuneen tilanteen johdosta anteeksipyynnön.

Independent-lehden mukaan laivayhtiö on todennut, että kyse ei ollut ”Ku Klux Klan -asuista”, vaan ryhmä laivan siivoushenkilökuntaa esitti lumitötteröitä jouluaiheisessa tapahtumassa, eivätkä he tajunneet, että heidän asunsa voitaisiin liittää KKK:hon. Yhtiön mukaan laivan henkilökunta on ollut kauhuissaan moisesta mielleyhtymästä.

P&O:n viestintäjohtaja Lynne Scrivens kertoi Independentin mukaan radiohaastattelussa, että laivan henkilökunta on nuorta ja tulee joka puolelta maailmaa. Heillä ei myöskään ole käytettävissä laajaa arsenaalia tarvikkeita, joiden avulla matkustajille kehitetään viihdykettä.

– Heidän pitää tulla toimeen sillä mitä on. Heillä oli siivoustyövaatteensa päällään ja he laittoivat päähänsä jotain, mikä muistuttaa lumitötteröä, Scrivens sanoi.

NEW: Cruise line staff dresses up for a Christmas costume party, cruise line insists they were dressed up as “upside-down snow cones.”

Travelers on a P&O Cruises Australia ship were horrified to see staff walking around with white hoods on.

Communications director Lynne… pic.twitter.com/Kc9Oqc6oFE

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 22, 2025