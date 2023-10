Laivaston voima mureni, Mustallemerelle avautui uusi väylä

Ukrainan meridrooni-, lennokki- ja ohjusiskut miehitettyä Krimin niemimaata ja Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan ovat asiantuntijoiden mukaan heikentäneet Kremlin kykyä ylläpitää Ukrainan merisaartoa.

Useat rahtialukset ovat päässeet viljasopimuksen päättymisen jälkeen liikkeelle Odessan alueelta ja kulkeneet turvallisesti Bosporinsalmen läpi. Britannian ja Ranskan ilmavoimat ovat ilmoittaneet suojaavansa vilja-aluksia.

Ekonomisti Evgenia Sleptsova totaa viestipalvelu X:ssä Ukrainan rakentaneen hitaasti mutta varmasti oman Mustanmeren käytävänsä. Sunnuntaina Odessan satamista lähti kolme alusta, ja viisi saapui lastattavaksi. Mukana oli myös puolalaisia ja saksalaisia rahtilaivoja.

Alusten reitti kulkee mahdollisimman läheltä alueen Nato-maita eli Romaniaa ja Bulgariaa. Venäjä on tehnyt alkusyksyn mittaan ohjusiskuja Ukrainan satamia vastaan, mutta laivat ovat päässeet kulkemaan ilman välikohtauksia.

– Kapea, mutta paljon kestävämpi meriväylä, Sleptsova toteaa.

Slowly, carefully but surely #Ukraine is developing its own Black Sea corridor – today 3 fully ships left Odesa ports, and 5 entered to be loaded. The ships in question include Polish and German-owned vessels. A narrow but much more sustainable corridor. https://t.co/hovhkEJJBB pic.twitter.com/Rj2gYaUWJc

It’s kind of insane how “crippled the Black Sea Fleet and unilaterally re-opened its grain shipment corridor” isn’t widely considered part of Ukraine’s summer counteroffensive, when it very clearly is, and it very clearly has been hugely successful & consequential.

— Oz Katerji (@OzKaterji) October 1, 2023