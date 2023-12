Laillisesta öljykaupasta katosi 11 miljardia dollaria

Vuosi sitten asetetun venäläisen öljyn 60 dollarin kattohinnan barrelille sekä tuontikiellon EU:hun on havaittu muokanneen huomattavasti maailman öljykaupan kuljetus- ja talousarkkitehtuuria. Sellaista ei vielä nähty Iranin ja Venezuelan jo vuosia voimassa olleiden pakotteiden seurauksena.

Yksi pakotteiden seuraus on ollut noin 11 miljardin dollarin katoaminen laillisesta öljykaupankäynnistä. Ennen suurhyökkäystään Ukrainaan Venäjän öljyn merikuljetuksia järjestelivät eräät suurimmat raaka-aineiden välittäjät, kuten Trafigura, Vitol ja Gunvor. Nyt venäläisalukset sekä alle kahdessa vuodessa luotu pimeä laivasto vastaavat yli 70 prosentista öljyn merikuljetuksista. Samaan aikaan kuljetuksiin liittyvät rahavirrat ovat siirtyneet pimentoon. Ei tiedetä, päätyvätkö ne venäläisille öljy-yhtiöille, Venäjän budjettiin, tankkerien omistajille, öljyn välittäjille vai jollekin muulle.

Virallisten tullitietojen perusteella Intiasta ja Kiinasta on tullut venäläisen öljyn pääostajia Euroopan sijasta. Kiovan kauppakorkeakoulun mukaan Intian satamissa sen hinta on kuluvana vuonna asettunut 72 dollariin barrelilta, joka on 12 dollaria enemmän kuin sen ilmoitettu hinta Venäjän satamissa. Hintakaton toteutumista seuraava Argus Media on tehnyt saman havainnon viime maaliskuusta alkaen.

Öljykuljetusten kustannukset Itämereltä Intiaan ovat pudonneet alkuvuoden 14 dollarista lokakuun seitsemään dollariin barrelilta. Tämä viittaa siihen, että Moskova on oppinut toimimaan lännen rakentaman kuljetusjärjestelmän ulkopuolella.

Iranin ja Venäjän vastaisten pakotteiden parissa toimineen Yhdysvaltain Columbian yliopiston globaalin energiapolitiikan keskuksen tutkijan Eddie Fishmanin mukaan pakotteiden toimeenpanokäytäntöjä pitää kiristää. Pimeä laivasto ja vaihtoehdot läntisille merikuljetusten vakuutuksille eivät hänen mukaansa ole mitään uusia asioita. Iran on käyttänyt niitä jo aikaisemmin. Venäjän tultua mukaan niistä on vain tullut yleisempiä.

Lloyd’sin mukaan pimeän tankkerilaivaston koko on jo 535 alusta, joiden keski-ikä on 23 vuotta ja joista kaksi kolmesta kulkee vakuutuksitta. Fishman sanoo, että ilman keskitettyjä toimia, joilla näiden huonompilaatuisten merikuljetuspalvelujen hinta nousee korkeammaksi kuin lännen tarjoamat palvelut, vaihtoehdot kasvavat merkittäväksi osaksi globaalia öljykauppaa.