Lähteet: Britannia pakotettiin hyväksymään hävittäjien myynti Argentiinalle

Yhdysvallat pakotti Britannian hyväksymään F-16-hävittäjien myynnin Argentiinalle, The Telegraph paljastaa. Argentiina osti viime vuonna Yhdysvaltojen tuella yhteensä 24 hävittäjää Tanskan ilmavoimilta. Hävittäjät toimitetaan Argentiinaan neljässä erässä joulukuuhun 2028 mennessä.

Britannian ja Argentiinan välejä on vuosikymmenten ajan hiertänyt kiista Falklandinsaarista. Argentiina vaatii Britannialle kuuluvaa saariryhmää itselleen, ja maat kävivät Falklandin hallinnasta kaksi kuukautta kestäneen sodan vuonna 1982. Britannia ei vieläkään toimita Argentiinaan aseita tai puolustusteknologiaa.

Vaikka Britannia ei varsinaisesti olisi voinut estää hävittäjäkauppoja, painostivat yhdysvaltalaiset Lontoota olemaan reagoimatta asiaan. Kaupasta sovittiin jo Joe Bidenin presidenttikaudella vuonna 2024, ja lähteiden mukaan Bidenin hallinto perusteli kauppaa tarpeella sitoa Argentiina vahvemmin länteen. Argentiina oli yhdysvaltalaisten mukaan lähentynyt Kiinaa ja Venäjää, The Telegraphille kirjoittaa.

Sekä britti- että argentiinalaislähteet vahvistavat yhdysvaltalaispainostuksen hävittäjäkauppojen yhteydessä, Britannian puolustusministeriön kiistäessä asian.

Falklandin kysymys on noussut otsikoihin tällä viikolla, kun Yhdysvaltojen puolustusministeriön uutisoitiin harkitsevan Falklandinsaarten aseman uudelleenarvioimista. Uutisoinnin lisäksi sekä Argentiinan presidentti Javier Milei että ulkoministeri Pablo Quirno vahvistivat yhä vaativan saariryhmää itselleen. Milei kirjoitti viestipalvelu X:ssä saarten ”olleen, olevan ja tulevan olemaan” osa Argentiina. Presidentti käytti saarista niiden espanjankielistä nimeä Malvinas.

Britannia on vahvistanut pitävänsä jatkossakin kiinni saarten hallinnasta. Puolustusministeriö toteaa The Telegraphille olevansa jatkossakin sitoutunut Falklandinsaarten puolustamiseen.

Oppositiopuolue Liberaalidemokraattien puheenjohtaja Ed Davey vaati perjantaina kuningas Charlesia perumaan ensiviikkoisen valtiovierailunsa Yhdysvaltoihin vastalauseena tuoreimmalle Falkland-käänteelle.

LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS.

