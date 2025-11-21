Lahjakas oppilas eteni liian ripeästi, sai torut Wilmaan ja kiellon laskutehtäviin

Yläkoulun seitsemättä luokkaa käyvän koululaisen vanhempi harmittelee Helsingin Sanomien mielipidepalstalla koulun tasapäistävää opetusta.

Hän kertoo matemaattisesti lahjakkaan poikansa saaneen koulun ja kodin välisestä viestintäjärjestelmä Wilmasta negatiivisen merkinnän matematiikan tunnilta. Opettaja oli vanhemman mukaan kirjannut, että poika oli jälleen kerran tehnyt omatoimisesti matematiikan tunneilla oppikirjan laskutehtäviä, jotka oli tarkoitettu seuraavalle tunnille.

– Poika on useasti syksyn aikana ottanut esille, että matematiikan tunneilla ei saa tehdä mitään, eikä siellä enää opi mitään uutta. Samoja asioita käydään läpi yhä uudestaan. Opettaja on kieltänyt häntä laskemasta tehtäviä itsenäisesti, koska tehtäviä saa tehdä vain silloin, kun opettaja antaa siihen luvan. Suurimman osan matematiikan oppitunneista poikani vain istuu pulpetissa tekemättä yhtään mitään, vanhempi kertoo mielipidekirjoituksessaan.

Hän on tiedustellut koululta, miksi itsenäistä etenemistä ei sallita matematiikan tunnilla.

– Olen kysynyt opettajalta, miksi hänen luokallaan ei voida yksilöidä oppilaille tehtäviä ylöspäin, mutta se ei kuulemma ole nykyisessä opetussuunnitelmassa tai rahoitusmallissa mahdollista. Rehtori ei halua ottaa asiaan kantaa, vaan näkee, että opettaja saa opettaa miten haluaa, koska se on osa opettajan pedagogista vapautta, vanhempi kertoo.

Hän kertoo rehtorin myös kertoneen, että asiaan vaikuttaa uusi erityisen tuen malli, jossa erityisopetusta ei saa enää antaa yksilöllisesti, vaan koko ryhmää pitää opettaa samantasoisesti.

– Poikani luokassa on muutama oppilas, joilla on haasteita matemaattisessa hahmottamisessa. Tämän takia asioita kerrataan koko ryhmän kanssa niin kauan, että kaikki luokan oppilaat ovat oppineet opetettavat asiat.

Vanhempi kertoo, että luokassa on muitakin oppilaita samassa tilanteessa kuin hänen poikansa. Hitaimpien tahdissa eteneminen voi hänen mukaansa johtaa siihen, että lahjakkaat oppilaat taantuvat matematiikan opiskelussa.

– Ei tarvitse olla ennustaja arvatakseen, miltä näiden oppilaiden Pisa-testit näyttävät muutaman vuoden päästä, kun yläkoulun tasapäistämisen pedagogiikkaa jatkuu vielä seuraavat kaksi ja puoli vuotta.