Lähi-idän asiantuntija Ylelle: Sodan korjausvelka huolestuttaa

Suomi on mukana oikeassa viiteryhmässä allekirjoitettuaan Hormuzinsalmen tilannetta koskevan julkilausuman, Suomen Lähi-idän instituutin johdossa aloittava sotatieteiden tohtori Juha Mäkelä arvioi Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti perjantai-iltana Suomen mukanaolon julkilausumassa, jossa tuomitaan Iranin viimeaikaiset iskut kaupallisia aluksia kohtaan ja yritykset estää kauppamerenkulku.

Lausuman allekirjoittaneet maat ilmaisevat valmiutensa tukea pyrkimyksiä turvallisen kauttakulun mahdollistamiseksi Hormuzinsalmessa, presidentti kertoi viestipalvelu X:ssä.

– On ilman muuta selvää, että tuemme diplomaattista ratkaisua, jotta tulitauko saataisiin aikaan mahdollisimman paljon. Pyritään siihen, että globaaliksi öljy- ja kaasukriisiksi kehkeytyvä tilanne saataisiin rauhoitettua ja todella korkeat hintapiikit palaututtua normaaliksi, Mäkelä arvioi presidentin ilmoitusta Ykkösaamussa.

– Mielestäni olemme linjassa muiden verrokkimaiden kanssa.

Iranin sota on Mäkelän mukaan viimeisen puolentoista viikon aikana eskaloitunut alueelliseksi sodaksi Persianlahdella ja Libanonissa. Iskut energiainfrastruktuuriin ovat kasvattaneet sodan taloudellisia vaikutuksia.

– Olen huolissani siitä, mikä aikanaan sodan päätyttyä – kaikki sodat päättyvät jossain vaiheessa – tulee olemaan jälleenrakennuksen hinta ja aika-akseli. Kun vertaa vuoden 2003 Irakin sotaan, niin Irakiahan jälleenrakennetaan edelleen.

Mäkelä sanoo pelkäävänsä sodan ”korjausvelan” vaativan alueella vielä vuosikymmenten työn.

Yhdysvaltojen tavoitteita Iranissa sotatieteiden tohtori kuvaili ”vähintäänkin epäselviksi”. Donald Trumpin hallinto vaikuttaa toivoneen Iranin romahdusta ajatollah Ali Khamenein kuoleman jälkeen, mutta sota on kuitenkin jatkunut.

– Sotilaallisessa mielessä presidentti Trump voisi todeta tavoitteet saavutetuiksi. Iranin merivoimien kyvyt on pääosin tuhottu, on kyetty hyvin tehokkaasti vaikuttamaan ballististen ohjusten ampumiseen Israelin suuntaan ja Iranin ilmapuolustus on käytännössä olematon tällä hetkellä.

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat on siirtämässä merijalkaväen sotilaita alueelle. Tämä antaa Mäkelän mukaan Yhdysvalloille mahdollisuuden eskaloida tilannetta, mutta siirto voi myös liittyä Hormuzinsalmen merekulun varmistamiseen.

– Halutaan tuoda englanninkielisellä termellä ”boots on the ground” ja ottaa Iranin puoleista rannikkoa haltuun, jotta myöhemmässä vaiheessa voitaisiin turvata kaupallinen merenkulku tuolla alueella.