Lähettiläs uhmakkaana: Emme ole edes ryhtyneet tositoimiin Ukrainassa

Venäjän Britannian-suurlähettilään uhmakas esiintyminen BBC:n haastattelussa on herättänyt huomiota Britanniassa. Maansa lähettiläänä Lontoossa vuodesta 2019 toiminut Andrei Kelin kommentoi lännen ja Venäjän kiristyneitä välejä näkyvän BBC-toimittaja Laura Kuenssbergin vetämässä Sunday with Laura Kuenssberg-ohjelmassa.

Haastattelussa Kelin noudatti Venäjän länttä ja sen Ukrainalle kohdistamaa apua arvostelevaa linjaa. Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022, mutta haastattelussa lähettiläs syytti länttä ”eskalaatiosta”.

Kelinin mukaan Venäjä ei ole vielä edes ”ryhtynyt tositoimiin” Ukrainassa.

– Venäjä on 16 kertaa isompi maa kuin Ukraina. Meillä on valtavat resurssit, hän uhkailee.

Lähettiläs uhkasi kertaalleen myös keskeyttää haastattelun. Kun BBC:n Kuenssberg totesi Kelinin toistavan valheellisia väitteitä Ukrainasta, ja arveli tämän mahdollisesti itsekin uskovan niihin, oli lähettilään vastaus tyly.

– Uskoakseni sinulle on kerrottu, että jos jälleen yrität loukata minua niin me lopetamme tämän haastattelun.

Kuenssberg luonnehti haastattelua jälkikäteen ”surrealistiseksi” kokemukseksi.

Vaikka toimittaja torjui lähettilään valheet Ukrainan ja lännen syyllisyydestä sotaan, on yleisradioyhtiön päätös antaa venäläisdiplomaatille ruutuaikaa niiden toistamiseen herättänyt kritiikkiä. Venäjän Britannian-lähetystö on itse jakanut haastattelun sosiaalisen median kanavillaan.

– Mitä järkeä on antaa julmuuksiin ja sotarikoksiin syyllistyneen hallinnon tiedottajalle mahdollisuus toistaa Kremlin tuttuja valheita, vaikka Laura Kuenssberg häntä vahvasti haastaakin, kirjoittaa veteraanitoimittaja ja ex-pääministeri David Cameronin puheenkirjoittajana toiminut Ian Birrell.

– Tällaiset tempaukset eivät opeta meille mitään, Birrell päättää.

A flavour of surreal conversation we had with Russian ambassador – his gilded rooms could hardly be more of a contrast to what's going on in the conflict in Ukraine – he warned Russia still has 'enormous resources', claiming war has not got 'serious' yet https://t.co/VsJOohSOZy

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) May 27, 2023