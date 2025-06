Lähes puolessa suomalaisten autoista on vakavia vikoja

Suomen henkilöautoista 46 prosentissa on vähintään yksi vakava vika, käy ilmi autodiagnostiikkayhtiö Carlyn tiedoista.

Yhtiö on kerännyt tietoja yli 250 000 autosta Pohjoismaissa. Suomalaisautoissa on pohjoismaisista autokannoista eniten vikoja. Prosentuaalisesti eniten vikoja on Carlyn datan mukaan Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Yleisimpiä ongelmia ovat jarrut, jousitus, moottorinohjaus ja elektroniikka.

Monet vakavista autovioista ovat piileviä, eivätkä tule ilmi ennen kuin tilanne vakavoituu esimerkiksi äkillisen moottoripysähdyksen, pidentyneen jarrutusmatkan tai hylätyn katsastustuloksen muodossa.

Autonomistajalle tämä voi merkitä sekä turvallisuusriskejä että tuhansien eurojen korjauskustannuksia.

– Monet ajattelevat, että vakavat viat huomaa kyllä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Datamme osoittaa, että viat syntyvät ja kehittyvät usein huomaamatta. Ne havaitaan usein vasta katsastuksessa tai kun auto alkaa käyttäytyä poikkeavasti. Siinä vaiheessa ongelma on jo muuttunut sekä vakavaksi että kalliiksi korjata, sanoo Carlyn kansainvälistymisestä vastaava Dali Ati.

Eniten vikoja Pohjois-Suomessa

Carlyn tiedot osoittavat selviä maantieteellisiä eroja. Ongelmat ovat suurimpia Pohjois-Suomessa.

Lapissa peräti 68 prosentissa autoista on vähintään yksi vakava mekaaninen vika, ja Pohjois-Pohjanmaalla 66 prosentissa.

Selitys voi Carlyn mukaan löytyä kylmästä ilmastosta, suolatuista teistä ja harvemmista huoltokäynneistä. Sama asetelma toistuu myös muissa Pohjoismaissa eli pohjoisten alueiden autoissa on usein enemmän vikoja.

Kuluttajille suunnatut autojen diagnostiikkaratkaisut kasvattavat jatkuvasti suosiotaan. Dali Atin mukaan ne auttavat ennaltaehkäisemään vikatilanteita.

– Kytkemällä diagnostiikkalaitteen autoon saa diagnostiikkaa suoraan puhelinsovellukseen automerkistä riippumatta. Autonomistajan ei enää tarvitse odottaa katsastuspäivää, vaan kuka tahansa voi itse tehdä säännöllisiä tarkastuksia autolleen, hän kertoo tiedotteessa.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vanhemmissa autoissa on suurempi osuus kriittisiä vikoja. Carlyn tietojen mukaan vuosina 1996–2006 valmistetuista autoista jopa 70–72 prosentilla on vähintään yksi vakava vika.

Uudemmatkaan autot eivät ole läheskään virheettömiä, sillä vuosien 2023–2024 malleista 57 prosentissa on kriittinen vika.