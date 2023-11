Lähes joka kymmenes Black Friday -alennus on yhä keinotekoinen

Keinotekoisia alennuksia pyrittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa estämään lakimuutoksella, joka edellyttää kauppoja ilmoittamaan alehinnan ohessa alimman hinnan, jolla tavaraa on myyty hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Hintaoppaan selvityksestä käy ilmi, että laista huolimatta tekaistujen Black Friday alennusten määrä ei vähentynyt vuonna 2023. Määrä on 7,8 prosenttia kaikista tarjouksista.

– Lain tarkoitus on ollut parantaa kuluttajien mahdollisuuksia arvioida myyjän yleistä hintatasoa ja alennuksen edullisuutta sekä suitsia keinotekoisia hinnanalennuksia. Tästä huolimatta markkinoinnissa on valitettavasti edelleen puutteita ja jopa selkeitä virheitä. Vastuu lain noudattamisesta on myyjillä, kertoo Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen.

– Näyttää tapahtuneen niin, että hintoja on nostettu ennen lain edellyttämää 30 päivän tarkastelujaksoa ja hintoja on pidetty korkealla tarkastelujakson ajan, jotta alennusprosentit saadaan mahdollisimman suuriksi, Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett toteaa.

– Olisi paikallaan pohtia, tulisiko lain edellyttämän tarkastelujakson olla nykyistä pidempi. Esimerkiksi Norjassa on esitetty vaatimuksia vastaavan lain tarkastelujakson pidentämisestä, Matinvesi-Bassett pohtii.

Noin 88 prosenttia tuotteista on ollut mahdollista saada aiemmin tänä vuonna samaan hintaan tai halvemmalla kuin Black Fridayna. 12,4 prosenttia tuotteista oli perjantaina halvimmillaan koko vuoden tasoon nähden.

– Eilinen oli jälleen hyvä osoitus siitä, että kuluttajille on Black Fridayna tarjolla erinomaisia tarjouksia, mutta kaikki ei ole suinkaan halvempaa, eikä ostoksille kannata rynnätä suin päin. Pitkän ajan hintavertailu kannattaa.

Black Fridayn keskimääräinen alennusprosentti jäi viime vuotta pienemmäksi ollen -4,2 %.

– Tänä vuonna jäätiin keskimääräisessä alennusprosentissa aika selvästi parin edellisen vuoden alapuolelle. Määrällisesti tarjouksia oli kuitenkin jälleen paljon. Yhä useampi kauppa oli kampanjoinnissa mukana, ja tarjoukset jakautuivat pidemmälle aikavälille, Matinvesi-Bassett sanoo.

Suosituin tuote on Play Station 5 -pelikonsoli. Siitä on ollut myynnissä erikoiserä vuoden alimpaan 399 euron hintaan Black Weekin aikana.

Trendihitti kategoriana on itkuhälyttimet, joita ostettiin peräti 812 prosenttia viime vuotta enemmän.