Lähes 500 yrittäjää pyrkii eduskuntaan – “lupaa hyvää päätöksenteolle”

Eduskuntavaaleissa on ehdolla 473 yrittäjää. Eduskuntavaaleissa on yhteensä 2 424 ehdokasta, joista yrittäjäehdokkaiden osuus on 19,5 prosenttia. Vuoden 2019 vaaleissa yrittäjäehdokkaita oli 437 ja 364 ehdokasta vuonna 2015.

Tiedot perustuvat Suomen Yrittäjien tekemään selvitykseen Manner-Suomen vaalipiireistä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tyytyväinen yrittäjäehdokkaiden määrään.

– Hienoa, että yrittäjäehdokkaiden määrä kasvaa. Yrittäjät on merkittävä ehdokasryhmä useassa puolueessa. Se lupaa hyvää päätöksenteolle, koska yrittäjien ääni kuuluu eri puolueissa, Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Pentikäisen mukaan yrittäjä tietää, mistä elinvoima syntyy ja kuinka päättäjät voivat vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin menestyä ja vahvistaa suomalaisen hyvinvointivaltion taloudellista perustaa.

– Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan, kilpailukykyisen ja ennakoitavan verotuksen ja osaavaa työvoimaa. Päättäjien on nostettava rimaa ja tehtävä kasvupolitiikkaa, joka vahvistaa Suomen talouden kestävää kasvua.

Kokoomuksella on toiseksi eniten yrittäjäehdokkaita (70) eduskuntavaaleissa. Kokoomuksen ehdokkaista 33 prosenttia on yrittäjiä.

Suurin yrittäjäpuolue ehdokasmäärällä mitattuna on perussuomalaiset, jolla on yhteensä 71 ehdokasta. Suhteessa eniten yrittäjäehdokkaita on Liike Nytin listoilla (37 prosenttia).