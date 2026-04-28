Lähes 3000 ihmistä haki Suojelupoliisin tiedustelijaksi

Suojelupoliisi (Supo) etsi maaliskuussa julkisella kampanjalla kielitaitoisia suomalaisia henkilötiedustelutehtäviin ja 2 850 tavallista ihmistä ilmoitti kiinnostuksensa, kertoo tiedusteluosaston päällikkö Pekka Hiltunen Supon sivuilla julkaistussa kolumnissaan.

– Yleisön kiinnostus rekrytointiimme ylitti odotuksemme, Hiltunen kertoo.

– Tehtäviin edellytettiin kielitaitoa ja etsimme erityisesti venäjän tai kiinan kielen osaajia, mikä pienensi jo teoriassa tehtäviin soveltuvien ihmisten joukkoa. Iloksemme huomasimme, että monilla kiinnostuksen ilmaisseilla suomalaisilla oli sellaista taustaa, jota turvallisuusviranomaisten rekrytoinneissa ei yleensä näe, hän jatkaa.

Henkilötiedustelijoiden rekrytoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin siten, että kiinnostuksen tehtäviin pystyi ilmaisemaan vain kirjepostilla.

– Tämän tarkoituksena oli minimoida tulevista henkilötiedustelijoistamme jäävä digitaalinen jalanjälki jo heti tiedustelu-uran alkumetreillä. Kirjeeseen tuli tulostaa täytetty lomake ja kuvata USB-tikulle tallennettava video. Videolla tehtävästä kiinnostuneet analysoivat toimintaansa jossakin epäonnistuneessa sosiaalisessa tilanteessa. Oman toiminnan kriittinen tarkastelu onkin yksi tiedustelijan avainominaisuuksista, Hiltunen kuvailee.

Hänen mukaansa rekrytointikampanjan tavoitteena oli löytää erityisesti sellaisia ihmisiä, jotka eivät koskaan aiemmin ole edes ajatelleet tiedustelualalla työskentelemistä. Kampanjalla oli mainoksia jopa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä.

– Tiedustelutehtävissä on etua monipuolisista taustoista, jotta pystymme sulautumaan joukkoon, hän kertoo.

Jatkoon päässeisiin otetaan pian yhteyttä

Rekrytointi on Hiltusen mukaan vasta alussa, ja kirjeiden ja videoiden läpikäynti jatkuu Supossa.

– Joillakin kirjeen lähettäneillä alkaa keväällä monivaiheinen valinta- ja koulutusprosessi. Otamme yhteyttä rekrytoinnin seuraaviin vaiheisiin eteneviin jo huhtikuun loppuun mennessä. Julkisesti emme voi avata valinnan vaiheita tätä enempää, jotta tehtävät tulevat yllätyksenä testattaville henkilöille.

Hän kirjoittaa, että henkilötiedustelijat hankkivat Suomen turvallisuuden kannalta merkittävää tietoa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa suojelupoliisin tiedustelun kohteiden kanssa.

– Uudet henkilötiedustelijamme pääsevät ainutlaatuiseen asemaan, jossa arjen onnistumisilla on mahdollista edistää Suomen turvallisuutta konkreettisella tavalla. Henkilötiedustelijoiden keräämällä tiedolla vastapuolten suunnitelmista, aikomuksista ja kyvyistä luomme tilaa omalle ulko- ja turvallisuuspoliittiselle päätöksenteollemme. Jos haluamme ennakoida toisten toimintaa, pitää päästä käsiksi asioihin, joita kukaan ei ole vielä edes kirjannut minnekään ylös.

Hiltunen kertoo, että rekrytoinnin ohessa suojelupoliisille on ollut tärkeää nostaa esille myös venäjän ja kiinan kielen osaamisen tarvetta turvallisuusalan tehtävissä.

– Supo tarvitsee harvinaistenkin kielten osaajia myös jatkossa tavalla, jota tekoäly ei tule korvaamaan. Toivomme, ettei suomalaisten kiinnostus esimerkiksi venäjän opiskeluun hiivu täysin.

