Suojelupoliisi etsii uusia tiedustelijoita: Kaksoiskansalaisuus ei haittaa

Suojelupoliisi (supo) etsii henkilötiedusteluun aikuisia suomalaisia, joilla on korkeakoulututkinto, ajokortti ja Suomen kansalaisuus. Supo mainitsee erikseen, että kaksoiskansalaisuuskin käy. Supo etsii kampanjassaan ensisijaisesti venäjän ja kiinan osaajia, mutta ranskan, espanjan tai jonkin harvinaisemman kielen hallinta voi sopia myös. Hyvää englannin taitoa ja matkustusvalmiutta tarvitaan jatkuvasti.



– Vaikka tiedustelutyö on pitkälti arkista puurtamista, tarjoaa se myös jännittäviä ja ainutlaatuisia onnistumisia, jotka ovat joskus kuin elokuvista, lupaa supo kampanjasivullaan.

Henkilötiedustelu on keskeinen osa koko tiedustelun kuvaa, sanoi suojelupolisiin päällikkö Juha Martelius Suomen sotilas -lehden haastattelussa tammikuussa.

– Ehkä se perinteisin osa tiedustelutoimintaa on juuri henkilötiedustelu, Martelius vastasi kysymykseen siitä tapahtuuko vakoilu pelkästään kybermaailmassa. Kun puhutaan vakoilusta, tarkoitetaan laitonta vastustajan harjoittamaa toimintaa. Tiedustelu on laillista ja sitä säätelevät Suomessa vuonna 2019 voimaan astuneet tiedustelulait.

Koronapandemia ja globaalit liikkumisrajoitukset vaikeuttivat varsinkin henkilötiedustelutyötä huomattavasti kun ihmiset eivät voineet tavata toisiaan. Pandemia-aikojen jälkeen Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on johtanut varsinkin venäläisten diplomaattien karkottamiseen, sillä monesti tiedusteluväki toimii ulkomailla diplomaattipeitteen suojissa. Venäjän diplomaattien karkottaminen on johtanut vastavuoroisiin karkotuksiin, joissa Venäjä on karkottanut muiden maiden diplomaatteja.

Supo ei kerro kampanjasivullaan, kuinka monta henkilötiedustelijaa se on palkkaamassa. Palkkahaitari liikkuu 4800 ja 5500 euron välillä ja supo kouluttaa valitsemansa hakijat.

Hakemusprosessi on erityinen: on tulostettava ja täytettävä pdf-lomake, kuvattava itsestään video ja tallennettava se muistitikulle, ja lähetettävä hakemus postitse postilokero-osoitteeseen, joka on eri kuin supon tavanomainen postilokero-osoite. Postilokeron postinumeroalue viittaa Helsingin Punavuoreen.