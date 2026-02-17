Lähdössä lomalle? Nämä virheet altistavat kotisi varkaille

Talvilomakaudella moni suuntaa reissuun ja asunto jää tyhjilleen. Pienellä ennakoinnilla kodin turvallisuus säilyy myös loman aikana ja voit välttää isotkin vahingot.

– Ennen matkaa on tärkeää käydä tarkistuslistan avulla asunto läpi ja varmistaa, että kaikki on kunnossa. Näin mitään ei unohdu. Se voi säästää monelta harmilta loman aikana, muistuttaa vakuutusyhtiö Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi tiedotteessa.

– Nykyään tarjolla on erilaisia palo-, murto- ja vuotovaroitinjärjestelmiä, joista on yhteys vartiointiliikkeeseen. Jos asuntoon on asennettu tällainen järjestelmä, voit saada alennusta kotivakuutusmaksuista, huomauttaa Santajärvi.

Hänen mukaansa hinnanalennuksen lisäksi vakuutuksessa olevaa omavastuuta ei esimerkiksi Pohjantähdessä vähennetä, jos asennettu hälytinlaitteisto on toiminut asianmukaisesti ja se on vähentänyt vahingon määrää.

– Omavastuuta ei myöskään vähennetä, jos asuntoon on murtauduttu varmuuslukolla lukitun oven kautta, Santajärvi jatkaa.

Ota nämä asiat huomioon asunnon jäädessä tyhjilleen

Vakuutusyhtiö antaa tiedotteessa vinkit asioihin, jotka kannattaa huomioida asunnon jäädessä tyhjilleen. Vinkit on eriteltynä alla.

1. Ota sähkölaitteet pois päältä

Jos mahdollista, pistokkeet kannattaa irrottaa seinästä, lukuun ottamatta käytössä olevia jääkaappeja, pakastimia ja lämmityslaitteita.

2. Sulje ikkunat ja lukitse ovet

Jos ovessa on turvalukko, käytä sitä. Kodin hälytysjärjestelmä tuo lisäturvaa.

3. Estä vesivahingot

Jos olet lomalla pitkään, sulje vesi pääkytkimestä. Putkirikko tai laitevika voi iskeä myös silloin, kun lomailet. Muista tarkistaa, että pyykkikoneen ja astianpesukoneen hanat ovat suljettuina ja varmistu myös siitä, että lattiakaivon päällä tai lavuaarissa ei ole tavaraa. Näin vuotava vesi pääsee vahingon sattuessa poistumaan esteittä.

4. Valvo kodin lämpötiloja etänä

Pakkaskaudella pelkkä vesien sulkeminen ei välttämättä riitä, jos lämmitysjärjestelmä pettää ja putket pääsevät jäätymään rakenteiden sisällä. Voit hankkia kotiisi lämpötila- ja kosteusanturin, joka lähettää puhelimeesi hälytyksen, jos esimerkiksi asunnon, varaston tai autotallin lämpötila putoaa alle 12 asteen.

5. Tarkista palovaroittimien toimivuus

Palovaroittimet tulee tarkistaa säännöllisesti. Muista myös vaihtaa paristot tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Eniten turvaa tuo palovaroitin, josta on yhteys joko suoraan vartiointiliikkeeseen tai kännykkääsi, koska tyhjillään olevan asunnon palovaroitinta ei välttämättä kuule kukaan.

6. Pidä koti asutun näköisenä

Murtovarkauksien ehkäisemiseksi asunto kannattaa jättää asutun näköiseksi. Jätä verhoja auki ja automatisoi valaistus niin, että ilta-aikaan koti ei ole täysin pimeänä. Valoja voi ohjata myös etänä kännykästä – voit tehdä joko valmiita ajastuksia tai laittaa valoja päälle ja pois reaaliaikaisesti. Pihan liiketunnistinvalot saattavat säikäyttää kutsumattomat vieraat pois.

7. Huolehdi postista

Postia pursuileva laatikko on selvä merkki asukkaan poissaolosta. Jos mahdollista, niin pyydä tuttavaa huolehtimaan postilaatikon tyhjentämisestä säännöllisin väliajoin. Jos olet poissa pitkään, postin jakelun voi myös keskeyttää tai sen voi ohjata toiseen osoitteeseen.

8. Pyydä naapurilta tai tuttavalta apua

Vinkkaa naapurille, jos olet pidempään poissa kotoa. Näin kutsumattomat vieraat tai muu epäilyttävä toiminta huomataan helpommin. Kannattaa myös kysyä, jos naapurisi tai muu tuttavasi voisi käydä tarkistamassa asuntoasi poissa ollessasi, samalla hoituu kukkien kastelu tai postilaatikon tyhjentäminen.

9. Älä jätä avaimia piiloon tontille tai sen lähettyville

Vaikka keksisit kuinka hyvän piilon, joku muukin saattaa sen hoksata. Kaikki seinään kiinnitettävät avainboksit eivät ole murtoturvallisia, vaan ne ovat usein avattavissa suhteellisen helposti.

10. Älä kerro pitkästä poissaolostasi sosiaalisessa mediassa

Niin mukavaa kuin lomapäivityksiä olisikin tehdä, kannattaa silti harkita, kenelle ja kuinka tarkasti kerrot loma-aikatauluistasi julkisesti.

11. Nimeä kodin wifi-verkko neutraalisti

Verkon nimen tulee olla sellainen, että se ei ole yhdistettävissä tiettyyn talouteen. Verkon aktiivisuus voi antaa viitteitä läsnäolostasi.

