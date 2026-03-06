Lääkärit huolissaan: Nuorten tappava sairaus yleistyy

Paksu- ja peräsuolisyöpä yleistyy nuoremmissa ikäryhmissä, American Cancer Society kertoo tuoreessa raportissaan. Tauti on jo yleisin syöpäkuoleman syy alle 50-vuotiailla aikuisilla.

Alle 65-vuotiaat muodostavat nykyisin 45 prosenttia uusista sairaustapauksista, kun vuonna 1995 vastaava osuus oli 27 prosenttia.

Tauti lisääntyy nopeimmin 20–49-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa tapausten määrä kasvaa noin kolme prosenttia vuodessa. Alle 50-vuotiailla jopa 75 prosenttia syövistä todetaan pitkälle edenneessä vaiheessa.

Raportin mukaan noin puolet tämän ikäryhmän diagnooseista tehdään 45–49-vuotiaille. Vaikka he kuuluvat jo rutiiniseulontojen piiriin, vain 37 prosenttia käy tutkimuksissa.

Myös peräsuolisyövän osuus kaikista paksu- ja peräsuolisyövistä on kasvanut. Sen osuus on nyt noin 32 prosenttia, kun se oli 2000-luvun puolivälissä 27 prosenttia.

Tutkimusjohtaja Rebecca Siegelin mukaan kehitys viittaa siihen, että nuorten sukupolvien syöpäriski on kasvanut.

– Vuosikymmenten edistyksen jälkeen paksu- ja peräsuolisyövän kuolemanriski kasvaa nuoremmissa sukupolvissa. Tämä viittaa siihen, että jokin elämäntapoihin tai altistuksiin liittyvä tekijä lisää tautia, Siegel toteaa tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan yli puolet tapauksista liittyy riskitekijöihin, kuten epäterveelliseen ruokavalioon, runsaaseen alkoholinkäyttöön, tupakointiin, vähäiseen liikuntaan ja lihavuuteen.

American Cancer Societyn tieteellinen johtaja William Dahut korostaa, että seulontoihin hakeutuminen on keskeinen keino vähentää kuolleisuutta.

– Nämä havainnot korostavat entisestään, että paksu- ja peräsuolisyöpä pahenee nuoremmissa sukupolvissa. Seulonnat olisi tärkeää aloittaa suositellussa 45 vuoden iässä, William Dahut sanoo.

Raportin mukaan uusia diagnooseja ennakoidaan olevan tänä vuonna Yhdysvalloissa lähes 160 000 kappaletta. Tauti aiheuttaa noin 55 000 kuolemaa vuosittain.

Varhain todettuna ennuste on kuitenkin huomattavasti parempi. Potilaista 95 prosenttia on elossa vielä viiden vuoden päästä, jos syöpä löytyy paikallisessa vaiheessa.