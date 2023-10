Lääkärilehti: Pohjoismaiden paras perusterveydenhuolto on Tanskassa

Perusterveydenhuolto toimii Pohjoismaissa parhaiten Tanskassa, arvioi Lääkäriliiton terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski Lääkärilehdelle.

Lääkärilehdessä vertailtiin Pohjoismaiden ja Viron perusterveydenhuollon järjestelmiä.

Artikkelissa kuitenkin muistetaan, että vertailu on vaikeaa, sillä jokaisessa maassa on omat vahvuutensa ja haasteensa terveydenhuollon järjestämisessä ja tarjoamisessa.

Palvelujen järjestämisessä on eri maiden välillä eroavaisuuksia. Suomessa ja Ruotsissa potilailla on mahdollisuus valita terveysasemansa, mutta ei lääkäriä. Ruotsissa voi valita myös yksityisen terveysaseman. Norjassa ja Tanskassa potilaat taas voivat valita oman lääkärinsä ja lääkäreillä on omat potilaslistansa.

Suomessa ja Ruotsissa lääkärit ovat työntekijöitä, kun taas Tanskassa he voivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia tai omistajia. Norjassa lääkäri on omistaja tai työntekijä.

Vuorenkoski katsoo, että tanskalaisessa järjestelmässä on kuitenkin merkittäviä vahvuuksia verrattuna muihin maihin.

Yksi keskeinen syy on yleislääkärin vastaanoton pitämisen haluttavuus Tanskassa. Yleislääkärit ovat usein kokeneita, itsenäisiä ammatinharjoittajia. Suomessa terveyskeskuslääkärit ovat usein nuorempia, eivätkä työpaikat ole ammattikunnan halutuimpia.

Tanskassa yleislääkäreillä on keskimäärin 1 740 potilasta listallaan, ja he saavat tulojaan kapitaatiosta (kiinteä maksu listalla olevasta potilaasta) sekä käynti- ja toimenpidemaksuista. Suomessa lääkärit ovat tottuneet saamaan kuukausipalkkaa.

Potilaat voivat Tanskassa vaihtaa lääkärilistaa kerran kuukaudessa, mutta harva käyttää mahdollisuutta. Tanskan yleislääkäriyhdistyksen tutkimuksen mukaan vain muutama prosentti tanskalaisista ilmoitti olevansa tyytymätön lääkärisuhteeseensa.

Suhteutettuna väestömäärään Tanskassa on vähemmän perusterveydenhuollon lääkäreitä kuin Suomessa, mutta hoitoon pääsee muutamassa päivässä.

Lisäksi hoitosuhteen jatkuvuuden katsotaan vähentävän sairastavuutta ja kuolleisuutta. Kuitenkin myös Tanskassa tietyillä alueilla kärsitään lääkäripulasta.

Vuorenkosken mukaan Tanskan omalääkärimallia pitäisi ”ainakin kokeilla” myös Suomessa, vaikka katsookin että ammatinharjoittajamalli ei kulttuurierojen takia välttämättä sellaisenaan sopisi Suomeen.

Suomen perusterveydenhuollon vahvuudeksi katsotaan moniammatillisuus. Terveyskeskuksissa palvelee lääkärien lisäksi esimerkiksi hoitajia, fysioterapeutteja, psykologeja sekä tutkimus- ja laboratoriopalveluja.