Lääkäri tyrmää ajatuksen ”koronan kanssa elämisestä”

Koronaviruksen pitkäaikaisiin oireisiin erikoistunut skotlantilainen lääkäri Claire Taylor arvostelee vallitsevaa käsitystä siitä, että koronaviruksen kanssa tulisi oppia elämään kuten muidenkin hengitystieinfektioiden kanssa.

– Lähes kaikki tuntemani ihmiset, jotka osallistuivat jouluillallisille tai juhliin ovat sairaana. Hintalappu ihmisten tapaamisesta ja mukavien asioiden tekemisestä on sairastuminen. Tämä ei ole vapautta, Claire Taylor tviittaa.

Hän huomauttaa, että jos joka 30. vastaantulevalla ihmisellä on koronatartunta, niin tartuntariski baarissa ja ravintolassa on suuri. Jos vain joka 500. ihmisellä olisi tauti, jos testaaminen olisi yleisempää ja jos ihmiset jäisivät sairaana kotiin, ei vastaavaa tartuntariskiä olisi.

Lääkärin mukaan koronaviruksen määrää väestössä voitaisiin vähentää ilman tiukkoja epidemiatoimia. Terveystoimiin voisi sisällyttää ilmaisen virustestauksen, FFP2-maskien laajemman käytön ja ilmanpuhdistuksen sisätiloissa. Viruslääkkeitä pitäisi olla helpommin saatavilla.

– Tämä tarkoittaisi enemmän vapautta kuin meillä on tällä hetkellä. Illanvieton jälkeen ei tarvitsisi olla sairaana. Tämä myös suojaisi terveyttämme, sillä koronavirus vaurioittaa verisuonia. Kaikki osat kehostamme tarvitsevat riittävästi verta. Näin myös pitkän Covidin riski vähenisi, Claire Taylor toteaa.

Tutkimusten perusteella 5–10 prosenttia koronan saaneista kärsii pitkäaikaisista oireista, jotka voivat liittyä verisuonten ohella esimerkiksi immuunijärjestelmän vaurioihin.

Claire Taylor kertoo nähneensä työssä lukuisia potilaita, jotka ovat menettäneet oireiden vuoksi työnsä. Monet heistä olivat aiemmin perusterveitä. Lääkärin mukaan pitkässä koronassa on kyse verisuonten tulehdustilasta, joka voi vaikuttaa koko kehoon.

Hän painottaa, ettei ehdota tiukkaa ”nollastrategiaa” koronan suhteen.

– Jonain päivänä pandemia tulee loppumaan. Näin ei ole vielä käynyt, koska olemme lopettaneet sen testaamisen ja seuraamisen, lääkäri sanoo.

5/That would be MORE freedom than we have now✔️

🔵 not having a pay off of being sick after a night out

🔵 protecting our future health. Remember Covid damages blood vessels. Every part of our body needs a blood supply. 🩸

🔵Reducing chances of long Covid

— Dr Claire Taylor (@drclairetaylor) December 27, 2022