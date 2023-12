Kysely pankinjohtajille vahvistaa käsitystä taantumasta – orastava käänne ehkä näkyvissä

Pankinjohtajat arvioivat tuoreessa barometrissa, että yrityksille on myönnetty loppuvuoden aikana vähemmän luottoja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Barometrikyselyn vastauksissa myös yritysten lähikuukausien luotonkysynnän odotukset ovat edelleen heikot.

Erityisesti luotonkysyntä investointeihin näyttäisi vähentyvän vahvasti. Vastaajat arvioivat, että luottoja otetaan lähinnä käyttöpääomaa ja rahoituksen uudelleenjärjestelyjä varten.

– Barometrikyselyn tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Suomen talous on taantumassa. Rakentaminen ja muu investointitoiminta on vähenemässä, mikä näkyy myös yritysten luotonkysynnässä. Vaikeisiin aikoihin viittaa myös se, että julkisten rahoitusmuotojen käyttö on kasvussa. Yrityksille suunnattuja investointi- ja muita tukia on kehitettävä siten, ettei julkinen rahoitus heikennä yksityisen rahoituksen kysyntää, toteaa tiedotteessa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mariia Somerla.

Kotitalouksien luotonkysyntä on ollut vuoden 2023 lopulla vuodentakaista hiljaisempaa.

Pankinjohtajien odotukset kotitalouksien lainanottohalukkuudesta alkuvuodelle 2024 ovat vielä väheneviä. Orastavia merkkejä käänteestä voi kuitenkin olla ilmassa. Yhä useampi vastaaja arvioi kysynnän pysyneen ennallaan tai jopa vilkastuneen.

Muutama vastaaja odottaa jo kysynnän kasvavan vuodentakaiseen verrattuna. Etenkin oman asunnon hankinnan odotetaan alkavan taas kiinnostaa.

Erilaisten lainanhoidon joustomahdollisuuksien käyttö on enää lievässä kasvussa. Kotitalouksien kiinnostus korkorahastoja ja talletustilejä kohtaan on pysynyt korkealla.

– Kotitalouksien luotonkysyntä on edelleen heikkoa, mutta kysynnässä saattaa olla pieniä merkkejä kääntymisestä parempaan suuntaan. Hallitus päätti alentaa takautuvasti varainsiirtoveroa lokakuusta lähtien ja poistaa ensiasunnon varainsiirtoveron verovapauden 1.1.2024. Nämä toimet ovat todennäköisesti vauhdittaneet loppuvuoden asuntokauppaa.

– Lisäksi inflaation hidastumisen seurauksena Euroopan keskuspankki päätti pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Rahapoliittisen päätöksen jälkeen markkinakorot ovat laskeneet. Tämä osaltaan edesauttaa asuntokaupan piristymistä jatkossa, arvioi Somerla.

Pankkibarometrissään Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.