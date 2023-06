”Kyseessä ovat Moskovan laajimmat lennokki-iskut tähän mennessä”

Venäjän asevoimat teki toukokuun aikana yli 300 iskua iranilaisvalmisteisilla Shahed-hyökkäyslennokeilla Ukrainaa vastaan, kertoo Britannian puolustusministeriö.

– Kyseessä ovat Moskovan tähän mennessä laajimmat Shahed-lennokeilla tehdyt iskut hyökkäyssotansa aikana, tiedustelukatsauksessa todetaan.

– Venäjä tekee todennäköisesti näin paljon lennokkihyökkäyksiä, koska se yrittää pakottaa Ukrainan käyttämään arvokkaita ja kehittyneitä ilmapuolustusohjuksiaan.

Katsauksen mukaan Venäjä ei ole onnistunut toimissaan. Ukrainan kerrotaan torjuneen ainakin 90 prosenttia hyökkäyslennokeista käyttämällä enimmäkseen vanhempia ja halvempia ilmapuolustusaseita ja elektronista häirintää.

– Venäjä on myös todennäköisesti yrittänyt paikantaa ja iskeä Ukrainan joukkoja vastaan etulinjan takana. Hyökkääjän iskut tällaisia maaleja vastaan ovat kuitenkin erittäin tehottomia kehnon maalitus- ja kohdistuskyvyn vuoksi.

