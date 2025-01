Kymmenen lennokkia polttoainevarastoon: Ukraina iski nyt Liskiin

Ukraina on sytyttänyt polttoainevaraston Liskissä Voronežissa. Liski on pikkukaupunki, joka sijaitsee vajaat pari sataa kilometriä koillisesta Ukrainasta pohjoiseen.

Voronežin kuvernööri Alexander Gusev kertoi Telegram-kanavallaan, että Ukraina hyökkäsi polttoainevaraston kimppuun yli kymmenellä itsemurhalennokilla. Sammutustöitä vaikeutti ainakin aluksi huoli siitä, että dronehyökkäys jatkuisi. Syttyneitä polttoainevaraston tankkeja on ilmeisesti useampi kuin yksi, ja Gusevin mukaan lähiseutujen palolaitoksilta on saapunut lisähenkilöstöä sammutustöihin.

Torstaina päivällä ei ollut tiedossa, että hyökkäys olisi aiheuttanut henkilövahinkoja.

Venäläisen Shot-uutiskanavan mukaan Liskin asukkaat kuulivat myöhään keskiviikkoiltana noin viidentoista minuutin aikana sarjan räjähdyksiä, joita myös näkyi öisellä taivaalla. Tämä johtuu yleensä ilmatorjunnasta. Mutta sitten taivaanrannassa alkoi loimottaa tuli. Uutiskanava Bazan mukaan polttoainevarastoon osui kolme dronea.

Liskin polttoainevarasto kuuluu Rosneft-yhtiölle ja koostuu 23 polttoainetankista. Elokuun 2023 tiedon mukaan niiden yhteenlaskettu vetoisuus on 47 800 kuutiometriä.

Polttoainevarastot ovat Venäjän hyökkäystä torjuvalle Ukrainalle varsin palkitsevia kohteita. Vasta aiemmin tammikuussa Ukraina teki lennokki-iskun Saratovin lähellä sijaitsevan Engelsin lentotukikohdan polttoainevarastoon. Se roihusi lähes kokonaisen viikon. Sammutustöissä sai surmansa kaksi palomiestä, ja kolmas joutui sairaalaan.

Voronež puolestaan on seutuna aika kovaonninen. Syyskuussa Ukraina iski siellä sijainneeseen ammusvarastoon, mistä aiheutui laajoja tulipaloja.

Traffic near the attacked oil depot in Voronezh region is blocked. Due to drone strikes, the road section Lysky–Davydovka–Kopanishche (0-5 km) remains closed. Drivers are advised to avoid the area or find alternative routes. Fire and smoke are still visible at the damaged oil… pic.twitter.com/4H2TELTNKU

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 16, 2025