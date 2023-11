Kylmyyden väitetään nakertavan venäläissotilaiden taistelutahtoa

Lähestyvän talven tuomat kylmät ilmat ja vaativat sääolosuhteet syövät venäläisten sotilaiden motivaatiota rintamalla, kertoo Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

Raportin mukaan eturintamalta palannut venäläinen sotilas kuvasi olleensa ”kastunut päästä varpaisiin” viikkojen ajan.

Rintamalla ei ollut mahdollisuutta sytyttää tulta lämmikkeeksi, sillä vaarana olisi vastapuolen hyökkäys, kertoi toinen sotilas. Sotilaan mukaan rintamalla elettiin yksipuolisella ruoalla mudan keskellä.

– Kunnollisen henkilökohtaisen mukavuuden ja hyvän hallinnon ylläpitäminen puolustusasemissa on haastavaa mille tahansa armeijalle. Avoimen lähdekoodin todisteet viittaavat kuitenkin yleisesti hyvin huonoon kenttähallinnon täytäntöönpanon tasoon Venäjän joukkojen keskuudessa, raportissa todetaan.

Raportissa katsotaan, että huono hallinto voi johtua huonosta logistiikasta sekä motivoituneiden nuorempien komentajien puutteesta.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 November 2023.

