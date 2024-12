Kylmäävä tilanne: Henki vaarassa ja 112 ei vastaa

Sisäministeriön hätäkeskusylitarkastaja Rami Ruuskaa maalaa kolumnissaan ikävän kuvitteellisen tilanteen.

– Hätätilanteet ovat yllättäviä ja usein hengenvaarallisia hetkiä, joissa jokainen sekunti on arvokas. Olipa sitten kyseessä sairaskohtaus, liikenneonnettomuus, poliisitehtävä tai tulipalo, nopea apu on elintärkeää. Suomessa onneksi voi luottaa siihen, että hätäkeskus vastaa avuntarvitsijan hätäilmoitukseen, eli apu on puhelinsoiton päässä. Mutta mitä tapahtuisi, jos Hätäkeskus ei vastaisikaan 112-puheluun?, hän kirjoittaa sisäministeriön sivuilla.

Ruuskan mukaan ajatus hätäkeskuksen toimimattomuudesta on kylmäävä.

– Hätäkeskustoiminnan ydin on siinä, että se toimii luotettavasti joka hetki ja aina, koska muuten kukaan ei saisi apua hädän hetkellä. Tämä saattaisi johtaa traagisiin seurauksiin, joita ei halua edes kuvitella.

Ruuska kirjoittaa, että hätäkeskukset ovat elintärkeä osa yhteiskunnan turvaverkkoa, ja itseasiassa sen ensimmäinen lenkki.

– Hätäkeskuksen asiakkaina ovat sinne soittavat avuntarvitsijat ja toisaalta viranomaiset, joille hätäkeskus tehtävän välittää. Hätäkeskusten työntekijät ovat huippukoulutettuja ammattilaisia, jotka osaavat arvioida tilanteen nopeasti ja tehokkaasti sekä ohjata tarvittavat resurssit mahdollisimman nopeasti oikeaan paikkaan. Lisäksi hätäkeskuspäivystäjä tarjoaa avuntarvitsijalle neuvoja ja ohjeita, joilla voidaan ehkäistä tilanteen pahenemista, Ruuska kertoo.

– Jos hätäkeskus ei jostain syystä olisi toimintakykyinen, emme ainoastaan menettäisi tätä ammattilaisten apua, vaan myös koko viranomaisten järjestelmän, joka yhdistää hätäilmoituksen ja tehtävästä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset. Tämän ketjun katkeaminen voisi merkitä tehtävän viivästymistä, joka voi olla ratkaisevaa ihmishengen tai -henkien pelastamisessa tai vahinkojen minimoimisessa, hän jatkaa.

Hätäkeskukset ovat Ruuskan mukaan yhteiskunnan turvaverkon kulmakivi.

– Suomessa tulee aina varmistaa, että hätäkeskustoiminta toimii saumattomasti ja tehokkaasti. On siis tärkeää, että me kaikki tiedostamme hätäkeskusten merkityksen ja tuemme niiden toimintaa kaikin mahdollisin tavoin. Vain siten voimme varmistaa, että apua on saatavilla silloin, kun elämä on vaakalaudalla