Kylmä viima puhaltaa viikonloppuna – lumisateet vähenevät

Ensi viikonloppu kuluu talvisessa säässä, mutta lumisateet jäävät enimmäkseen heikoiksi, kertoo Forecan ennuste.

– Suomessa vaikutti muutaman päivän ajan kylmä korkeapainesää, ja vielä tänään aamulla maan itäosassa ja Kainuussa oli paikoin noin −30 astetta.

– Lisääntynyt pilvisyys, tuuli ja lumisateet saivat kuitenkin kovat pakkaset hellittämään otteensa Suomesta, kertoo Forecan meteorologi Anna Latvala.

Lumisadealue liikkuu vähitellen itään, ja sää muuttuu lännestä alkaen poutaisemmaksi. Ensi yönä pakkasta on maan eteläosassa 1–6 astetta, keskiosassa 5–15 astetta ja pohjoisessa 10–20 astetta.

– Perjantaiaamuna rintaman viimeisetkin lumisateet väistyvät Suomesta, ja päivä kuluu melko tasaisessa talvisäässä. Pilvipeite rakoilee, tuuli on enimmäkseen heikkoa ja siellä täällä sataa vähän lunta. Lähinnä Lapin koillisosassa lumisade voi olla paikoin sakeaa, Latvala ennustaa.

Päivälämpötila on perjantaina maan etelä- ja keskiosassa 1–6 pakkasastetta, pohjoisosassa 4–10 pakkasastetta ja paikoin Lapissa vähän yli 10 pakkasastetta.

Lauantain vastaisena yönä sää hieman kylmenee. Pakkasta on etelässä 3–8 astetta, maan keskiosassa 5–15 astetta ja pohjoisosassa 10–20 astetta.

– Suomen eteläpuolella kulkee loppuviikon kuluessa matalapaine, joka tuo lumi- ja vesisateita Skandinavian eteläosaan ja Baltiaan. Matalapaineen reitti voi vielä hieman muuttua, mutta viimeisimmän ennusteen mukaan Suomessa lumisateet jäävät vähiin ja lämpötila laskee.

Pakkasta on lauantaina päivällä maan etelä- ja keskiosassa on 3–8 astetta ja pohjoisessa 6–10 astetta. Lapin pohjoisosassa on paikoin 10–15 pakkasastetta.

Sunnuntain vastaisena yönä kylmenee edelleen, varsinkin selkeillä alueilla. Etelässä on paljolti 7–12 astetta pakkasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa 10–20 pakkasastetta.

Etelän matalapaine vaikuttaa Suomessa enimmäkseen tuulen kautta: maan etelä- ja keskiosassa pohjoiskoillinen tuuli voimistuu vähitellen kohtalaiseksi tai jopa navakaksi.

– Sunnuntaina maan etelä- ja itäosassa voi olla paikoin kovia eli yli 14 metriä sekunnissa [puhaltavia] puuskia. Lämpötila on päivällä mantereen puolella laajalti 5–10 pakkasasteessa, mutta tuulisilla alueilla viima purevoittaa pakkasta selvästi, Latvala kertoo.