Valkoinen talo on Kyiv Postin hankkimien asiakirjojen ja useiden korkeiden ukrainalaislähteiden mukaan taipumassa suostumaan Moskovan rauhansuunnitelmaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin asemaa pyritään lisäksi heikentämään ja Ukrainaan ajamaan uusia vaaleja.

Kyiv Postin näkemien asiakirjojen mukaan Washingtonista on tullut vastaanottavainen Kremlin versiolle Ukrainan sodan taustoista. Tässä propagandanarratiivissa Venäjän hyökkäyssodan taustalla onkin Naton laajeneminen ja Ukrainan venäjänkielisen väestön suojelu.

Useat lähteet kertovat, että Moskovassa luotetaan yhä vahvemmin siihen, että Yhdysvallat on valmis hyväksymään valtaosan venäläisten vaatimuksista, mukaan lukien sen, että Zelenskyi on saatava pois vallasta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ei suostunut kiistämään eikä vahvistamaan ukrainalaislehden saamia tietoja.

Kremlin kerrotaan asettaneen neuvottelujen pohjaksi useita ehdottomia vaatimuksia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ukrainalaisten tiedustelu- ja diplomaattilähteiden mukaan amerikkalaiset ovat viestineet olevansa valmiita suostumaan ainakin neljään venäläisten päävaatimukseen. Ne listataan jutussa.

Ensimmäisenä on Ukrainalle annetun läntisen sotilaallisen tuen lopettaminen. Moskovan kerrotaan vaatineen, että kaikki asekuljetukset, tiedustelutiedon jakaminen ja ukrainalaisten kouluttaminen lopetetaan. Toistaiseksi on epäselvää viitataanko vaatimuksella vain amerikkalaisten antamaan tukeen. Tällä hetkellä on mlähes mahdotonta kuvitella, että Euroopan Ukraina-tukijat suostuisivat tällaiseen.

Toiseksi Moskova haluaa, että sen miehittämät Ukrainan alueet tunnustetaan osaksi Venäjää. Tässä yhteydessä on hyvä huomata, ettei Venäjä hallitse kaikkia laittomasti alueeseensa liittämiä Ukrainan osia kokonaan. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio taas kohautti eilen linjaamalla, että Ukrainan on tehtävä alueluovutuksia rauhansopimuksessa.

Kolmas Venäjän vaatimus koskee lähteiden mukaan venäläistä kulttuuria, kieltä ja kirkkoa. Käytännössä kyse on yhteiskunnan venäläistämisestä ja vuoden 2014 hyökkäyksen jälkeen Ukrainassa tehdyn venäläisen vaikuttamisen vastaisen työn kääntämisestä. Jutussa kuvataan Venäjän haluavan, että venäjän kieli, venäläinen media ja Venäjän ortodoksikirkko tuodaan osaksi ukrainalaisten jokapäiväistä elämää.

Viimeisenä vaaditaan ”paluuta Istanbulin sopimuksen ehtoihin kaikissa asioissa”. Tällä viitataan Ukrainan ja Venäjän maaliskuussa 2022 Istanbulissa käymiin neuvotteluihin.

Julkisuudessa on väännetty myöhemmin siitä, kuinka lähellä jonkinlainen sopimus tuolloin oli. Ukrainasta on muistutettu, että mitään sopimusta ei oikeasti ollut pöydällä Venäjän kohtuuttomina pidettyjen vaatimusten takia.

Venäjä vaati tuolloin muun muassa Ukrainan ”demilitarisointia” ja ”denatsifikaatiota”.

– Niin sanottuja ”Istanbul-sopimuksia”, jotka ovat itse asiassa Venäjän uhkavaatimus Ukrainan antautumisesta ja itsenäisyydestään luopumisesta, julkaistiin jo vuonna 2022. Ne eivät ole todellisuudessa olemassa. Ne ovat [Vladimir] Putinin seniilejä fantasioita, Volodymyr Zelenskyi vastasi viime viikon torstaina Brysselissä kysymykseen, onko Ukraina valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa niin sanottujen ”Istanbul-sopimusten” perusteella.

– Uhkavaatimus sisälsi ”demilitarisoinnin” ja ”denatsifioinnin”. Tänä päivänä planeetan päänatsi, Putin, puhuu ukrainalaisten denatsifioinnista… Demilitarisaatiosta, jotta Ukrainassa ei olisi armeijaa tai jotain sellaista. Hän yksinkertaisesti tarjosi Ukrainalle antautumista, konfliktin jäädyttämistä, kehityksen suunnan muuttamista – ei Eurooppaa eikä Natoa, vaan suuntaa Venäjän federaatioon, jotta he voisivat hallita valtiotamme, riistää meiltä itsenäisyytemme, Zelenskyi jatkoi.