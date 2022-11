Kuvernöörin lohdutus: Lapsenne eivät ole teidän vaan valtion

Irkutskin kuvernööri, kenraalieversti evp. Igor Kobzev lohdutti Ukrainassa kaatuneiden liikekannalle pantujen äitejä 24. marraskuuta. Tilaisuudessa samalla huomioitiin Venäjällä marraskuun viimeisenä sunnuntaina vietettävää äitienpäivää.

”Isänmaan puolustajan äidin”-mitalin sai 28 ”sotilaallisessa erikoisoperaatiossa” kaatuneen äitiä Irkutskin ja Baikal-järven alueelta.

– Jo muinaisista ajoista lähtien naiset ovat aina kasvattaneet lapsensa patriotismin, isänmaansa ja asuinalueensa puolustamisen hengessä, aloitti Kobzev ja jatkoi:

– Sallikaa minun ilmaista kunnioitukseni ja kiitollisuuteni siitä, että olette kasvattaneet pojat, jotka uskaliaasti ja rohkeasti, kunniakkaasti ja arvokkaasti, suorittivat heidän tehtävänsä Isänmaan puolustamiseksi sotilaallisen erikoisoperaation aikana. Te kasvatitte todellisia sankareita. Kiitän teidän verrattomasta äidin työstänne.

Kobzev muisteli äitinsä ”loistavia sanoja” hänen mentyä sotilasakatemiaan neuvostoaikana.

– ”Tästä päivästä lähtien et kuulu minulle. Kuulut valtiolle, isänmaalle. Suurella kunnioituksella ja ymmärryksellä luovutan 18-vuotiaan poikani asevoimien palvelukseen ja sinusta tulee valtion mies”.

Tämän jälkeen Kobzev jakoi kukkavihkot kaatuneiden omaisille.

Irkutsk governor Igor Kobzev held a meeting with the mothers of mobilised men killed in Ukraine

He "consoled" them by telling them that their sons belonged not to them, but to the Russian state pic.twitter.com/q1yvlJorQE

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 24, 2022